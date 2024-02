« J’avais peur à chaque contrôle »… Comment Ioula a fui l’Ukraine occupée

Le 24 février 2022, la vie de millions de personnes a été bouleversée par la guerre. Parmi elles, Ioulia, 48 ans, et son fils adolescent, Mark, 13 ans. L’association Save Ukraine les a évacués la semaine dernière d’une zone occupée par la Russie dès le début de l’invasion, dans l’oblast de Kherson. Mère et fils ont tout quitté pour traverser l’Ukraine, la Russie, la Biélorussie et enfin rejoindre la capitale, Kiev. Actuellement logée dans l’un des sept centres de Save Ukraine, Ioulia a accepté de se confier à 20 Minutes.

A quoi ressemblait votre vie avant l’invasion russe ?

Nous vivions à Kokhany, dans l’oblast de Kherson, depuis la naissance de mon dernier fils, Mark, qui a treize ans. J’étais mère au foyer mais je m’occupais aussi, avec mon mari Leonid, de nos animaux, des vaches, des poulets, des canards et de nos cultures. Nous avions de grandes serres qui nous permettaient de cultiver tout ce que nous mangions.

Qu’est-ce qui a changé dans vos vies après le 24 février 2022 ?

En quelques heures seulement, tout a changé… L’invasion a commencé vers 4 heures du matin et, dès 10 heures, les Russes étaient dans la rue principale du village. La Crimée est à moins de 80 kilomètres. Le village s’est pratiquement transformé en base militaire. On voyait très souvent défiler des soldats, mais aussi des missiles et des tanks.

Dès qu’ils sont arrivés, tout a basculé sous leur tutelle. Les Russes ont été malins, ils avaient déjà fait ces démarches en Crimée. Ils ont proposé dès leur arrivée de donner de l’argent aux Ukrainiens qui déclaraient leurs enfants. J’ai profité du chaos, je ne me suis pas manifesté et mon fils a continué à suivre l’école ukrainienne à distance, sur son ordinateur. Mais ceux qui n’ont pas les moyens sont tombés dans le piège et ont rapidement été répertoriés.

A quel point la guerre était-elle présente dans votre quotidien ?

Nous avons évidemment vu des drones et des roquettes tomber. Mais, heureusement, nous étions dans une zone relativement calme. A seulement une quinzaine de kilomètres, c’était très différent, beaucoup plus intense car beaucoup plus proche du front. Ces zones subissent des bombardements 24H/24.

« J’étais terrifiée à l’idée que les Russes sachent que mon fils défend le pays » »

Qu’est-ce qui vous a décidé à partir ?

J’ai fait mes valises à plusieurs reprises… et défaites à plusieurs reprises. Au début, j’avais espoir que l’Ukraine libère notre village. Mais au bout d’un an, j’ai compris que l’armée ukrainienne ne pourrait pas venir jusqu’ici. A force de vivre confinée avec la pression des Russes, j’ai eu de plus en plus eu envie de partir. Mais ce n’est pas facile de quitter les zones occupées…

Mon fils aîné, âgé de 27 ans, est dans l’armée de terre ukrainienne. Et en zone occupée, il y a des points de contrôle partout. J’étais terrifiée à l’idée que les Russes sachent qu’il défend le pays et nous empêchent de passer. Mais ce qui a été le plus déterminant, c’est que mon autre fils va bientôt avoir 14 ans, l’âge où l’on demande son passeport. S’il était resté, il aurait dû demander un passeport russe et à partir de 17 ans ils auraient pu l’enrôler dans l’armée russe ! J’ai donc contacté Save Ukraine et ils se sont occupés de tout.

Votre fils et votre mari voulaient-ils tout quitter ?

Mon fils Mark [le benjamin] n’avait pas totalement conscience de ce qu’étaient la guerre et l’occupation. Il a passé deux ans avec son téléphone, son ordinateur et, comme il est plutôt casanier, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Il n’imaginait pas quitter sa maison. Toute notre vie est là-bas. Maintenant que nous sommes à Kiev, il comprend mieux. Save Ukraine organise de nombreuses activités pour lui, des cours de cuisine, des sorties dans Kiev, il va au McDonald’s… Il s’épanouit enfin. Malheureusement, mon mari Leonid a dû rester. C’est bien plus difficile pour les hommes de fuir les territoires occupés parce que les Russes ont peur qu’ils s’enrôlent dans l’armée ukrainienne. Il s’occupe de nos animaux et de nos cultures et nous prenons des nouvelles au téléphone.

« J’ai vécu au jour le jour, contrôle après contrôle » »

Comment s’est passé le voyage ?

C’était un véritable périple. Pour rejoindre Kherson [en zone libre], avant la guerre, il nous fallait une heure. Là, nous avons mis cinq jours pour parvenir à Kiev ! On a pratiquement fait le tour du monde. Nous étions huit à partir lundi 12 février, guidés par un volontaire Biélorusse. A bord d’un car, nous sommes d’abord allés à Marioupol puis en Russie, puis en Biélorussie. Et enfin, de là, nous avons pu rejoindre l’Ukraine en traversant la frontière à pied. Tout le trajet s’est fait de check-point en check-point. En territoire occupé, j’avais très peur à chaque contrôle, on inventait à chaque fois une nouvelle histoire pour les convaincre de nous laisser passer. J’ai vécu au jour le jour, contrôle après contrôle. Mais j’ai de la chance, beaucoup de personnes n’arrivent pas à passer parce qu’ils ont signé des clauses leur interdisant de se rendre en Russie au début de la guerre, parce que leur passeport ukrainien a périmé et qu’ils ont été forcés de le remplacer par un passeport russe ou parce qu’ils sont dans le registre des personnes suspectes…

Quels sont vos projets maintenant que vous êtes en zone libre ?

Avant toute chose, il faut que je m’occupe de tout ce que je ne pouvais pas faire en territoire occupé. Je dois refaire mon passeport périmé pour avoir le droit de travailler et voir un médecin, pour me faire opérer. Malheureusement, au bout de deux ans, l’espoir de revenir chez moi diminue de jour en jour. Les souhaits c’est une chose, mais la réalité est toute autre. Même si l’Ukraine parvient à libérer mon village, les Russes se vengeront depuis la Crimée et pratiqueront la politique de la terre brûlée comme à Kherson [continuellement bombardée après le retrait des troupes russes]. L’Ukraine est mon pays natal mais je vois davantage mon avenir à l’étranger, même si je sais que les réfugiés ukrainiens sont moins attendus qu’au début de la guerre. La France me plairait bien ! (rires)