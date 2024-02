Ioulia Navalnaïa reçue à Bruxelles au 726e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

« Je poursuivrai l’œuvre d’Alexeï Navalny. Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi. […] Ce n’est pas une honte de faire peu, c’est une honte de ne rien faire, c’est une honte de se laisser effrayer », a annoncé dans une vidéo publiée lundi Ioulia Navalnaïa, la veuve de l’opposant décédé vendredi en prison. La voix parfois serrée par l’émotion, elle est revenue sur le parcours et les souffrances de son époux : « Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexeï Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants […]. Avec lui, [Poutine] a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre futur ».

Ioulia Navalnaïa a également rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell qui a « exprimé les plus profondes condoléances de l’UE à Ioulia Navalnaïa » et assuré que le président russe Vladimir Poutine devra « rendre des comptes » après la mort d’Alexeï Navalny.

Par ailleurs, l’équipe de ce dernier a affirmé lundi que les enquêteurs mèneraient pendant au moins quatorze jours une « expertise » sur sa dépouille avant de la rendre. « La cause du décès est toujours "indéterminée". Ils mentent, jouent la montre et ne le cachent même pas », a fustigé Kira Iarmich, porte-parole du dissident. Enfin Joe Biden a indiqué « envisager » des sanctions supplémentaires contre la Russie. « Nous avons déjà des sanctions mais nous sommes en train d’en considérer des supplémentaires, oui », a répondu le président des Etats-Unis à des journalistes. Le dirigeant démocrate avait déjà jugé le président Poutine « responsable » de la mort de Navalny.

Le chiffre du jour

23.000. C’est le nombre de personnes disparues depuis le début de la guerre et sur lesquelles souhaite enquêter le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). « Être sans nouvelle d’un proche, c’est un véritable supplice, une angoisse permanente. Cette réalité tragique, des dizaines de milliers de familles y sont confrontées. Elles ont le droit de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches et, quand c’est possible, d’échanger avec eux des nouvelles », a souligné Dusan Vujasanin, chef du bureau de l’agence centrale de recherches du CICR. « Au cours des deux dernières années, le CICR a reçu plus de 115.000 demandes de recherches de la part de familles d’Ukraine et de Russie », a précisé l’institution.

La déclaration du jour

« Le blocage de la frontière constitue une menace directe pour la sécurité d’un pays défenseur. De telles actions ont un impact négatif sur notre confrontation avec l’ennemi commun qui s’appelle la Russie. » »

On pensait que l’arrivée au pouvoir en Pologne d’un gouvernement pro-européen allait permettre de dénouer le contentieux agricole avec l’Ukraine. Il n’en est rien et les agriculteurs polonais continuent de bloquer la frontière pour protester contre la concurrence des produits ukrainiens qu’ils jugent déloyale. Ce qui met en rogne Oleksandre Koubrakov, le ministre ukrainien des Infrastructures. « Toutes les exportations sont concernées. On peut dire que la situation est critique », a-t-il précisé à la télévision nationale. « Non seulement les produits agricoles sont bloqués, mais ils [les manifestants] bloquent tout. Il y a des camions avec du carburant. Il y a quelques jours, il y a eu des cas où des manifestants n’ont pas laissé passer plusieurs camions chargés d’armes », a-t-il ajouté.

La tendance du jour

La perte d’Avdiïvka sur le front Est n’a pas offert de répit aux Ukrainiens. Les forces de Kiev ont en effet fait état lundi de « tirs nourris » de la part des forces russes près de Robotyné, une localité dans le sud du pays reprise par les forces ukrainiennes lors de leur contre-offensive l’an passé.

Selon Dmytro Lykhovy, le porte-parole militaire ukrainien de cette zone, l’armée a repoussé des attaques effectuées « avec un nombre important de véhicules blindés », mais les Russes attaquent désormais avec « de petits groupes d’assaut en plus de véhicules blindés » et une aviation qui « opère activement ». « Ces tentatives d’actions offensives sont stoppées, les [forces] ennemies sont éliminées aux abords de Robotyné », a de son côté affirmé le général Oleksandre Tarnavsky, commandant du secteur.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne, a rapporté dimanche soir que la Russie avait réussi à percer les défenses ukrainiennes à Verbové, à quelques kilomètres à l’est de Robotyné. Selon Rybar, une chaîne Telegram proche des forces armées russes, la Russie a pris pied dans la banlieue sud de Robotyné.