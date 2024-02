Prisonniers abattus et Avdiïvka perdue au 725e jour de guerre

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel du week-end.

Le fait du jour

L’armée ukrainienne a accusé ce dimanche la Russie d’avoir exécuté par balles deux prisonniers de guerre ukrainiens dans l’est du pays. Dimanche matin, « les Russes ont une nouvelle fois montré leur attitude envers le droit humanitaire international en exécutant par balles deux prisonniers de guerre ukrainiens », ont déclaré sur Telegram les forces terrestres du pays.

Celles-ci ont publié une courte vidéo en noir et blanc filmée depuis un drone sur laquelle on peut voir un militaire tirer sur deux soldats qui se trouvent très près de lui dans la même tranchée et ne lui opposent pas de résistance. La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne, a affirmé plus tôt dans la journée que l’armée russe avait exécuté par balles six militaires ukrainiens, dont deux blessés, sur une position au sud d’Avdiïka, sans doute jeudi. Les autorités ukrainiennes n’ont pour l’instant pas commenté ces affirmations.

Le chiffre du jour

0. Comme le nombre d’armes létales vendues par la Chine à la Russie, selon son ministre des Affaires étrangères. La Chine « ne vend pas d’armes létales aux zones de conflit ou aux parties au conflit », a déclaré Wang Yi à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba lors d’une rencontre à Munich en marge de la Conférence sur la sécurité, selon un communiqué publié dimanche soir par la diplomatie chinoise.

La décla du jour

« Il est évident que les tueurs veulent couvrir leurs traces. C’est pourquoi ils ne remettent pas le corps d’Alexeï et le cachent même à sa mère. » »

Les proches d’Alexeï Navalny ont qualifié samedi les autorités russes de « tueurs » cherchant à « couvrir leurs traces » en refusant de leur remettre son corps, alors que la famille de l’opposant s’est rendue sans succès à la prison où il était enfermé. Un avocat de l’opposant, venu voir les enquêteurs, a été informé « qu’un nouvel examen histologique (avait) été effectué » et que les résultats « devraient être connus la semaine prochaine », a précisé la porte-parole de l’opposant, Kira Iarmych.

« Il est évident qu’ils mentent et font tout leur possible pour ne pas avoir à remettre le corps », a-t-elle ajouté. « Ils ne veulent pas que la méthode qu’ils ont utilisée pour tuer Alexeï soit révélée au grand jour. »

La tendance du jour

Samedi, les troupes ukrainiennes se sont retirées d’Avdiïvka. Une « décision juste » pour « sauver le plus de vies possibles », a justifié Volodymyr Zelensky à la tribune de la Conférence de Munich sur la sécurité. « Afin d’éviter d’être encerclés, il a été décidé de se retirer sur d’autres lignes. Cela ne signifie pas que les gens ont reculé de quelques kilomètres et que la Russie a capturé quelque chose, elle n’a rien capturé », a-t-il également déclaré.

La Russie a aussitôt proclamé son « contrôle total » sur Avdiïvka et revendiqué une « importante victoire ». Dimanche, les troupes russes ont continué leur marche en avant, a indiqué le commandement ukrainien. « Dans la zone d’Avdiïvka, les militaires ukrainiens ont repoussé 14 attaques d’occupants près de Lastotchkyné », petit village situé à moins de deux kilomètres des quartiers nord d’Avdiïvka, dans la région de Donetsk, a indiqué sur Telegram le général Oleksandre Tarnavsky.