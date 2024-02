«Conformément à la décision prise, le renforcement programmé des unités est en cours et les troupes manœuvrent sur des axes menacés », a indiqué ce vendredi l’armée ukrainienne sur les réseaux sociaux. « Les défenseurs ukrainiens continuent de repousser l’ennemi qui tente d’encercler Avdiïvka, […] les soldats ukrainiens tiennent bon », a ajouté l’armée. Néanmoins, vu la situation critique de la ville, ces renforts sont vraisemblablement davantage destinés à permettre le repli en bon ordre des troupes ukrainiennes qu’à reprendre les zones récemment conquises par les Russes.

Les forces ukrainiennes sont en train d’établir de nouvelles positions défensives autour d’Avdiïvka, l’armée signalant aussi un possible retrait face aux vagues d’attaques russes. « De nouvelles positions ont été établies et de puissantes fortifications continuent d’être installées, en prenant en compte tous les scénarios possibles », a ainsi indiqué le commandant Tarnavskiy.

Il a souligné que la priorité de Kiev est de protéger ses troupes : « Nous apprécions chaque parcelle de territoire ukrainien, mais la plus grande des valeurs et des priorités pour nous est de préserver la vie de chaque soldat ukrainien ». Qualifiant la situation à Avdiïvka de « difficile mais sous contrôle », il a ajouté que ses commandants avaient été chargés de « stabiliser la situation ».

«Des combats acharnés ont lieu dans la ville », a affirmé Oleksandr Tarnavskiy, un haut commandant ukrainien responsable des forces dans l’est du pays, sur les réseaux sociaux. « Nos troupes utilisent toutes les forces et tous les moyens disponibles pour contenir l’ennemi », a-t-il ajouté.

Bonjour ! Bienvenue sur ce live où nous allons suivre les dernières infos sur le conflit en Ukraine. Aujourd’hui, la situation devient de plus en plus intenable pour l’armée ukrainienne à Avdiïvka, quasi encerclée par les forces russes. En parallèle, Volodymyr Zelensky est en mini-tournée à Berlin et à Paris pour obtenir de l’aide occidentale.