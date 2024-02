Oleksandre Syrsky, a annoncé mercredi s’être rendu dans les zones les plus chaudes du front Est avec le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, y jugeant la situation sur le terrain « extrêmement complexe et tendue ». « Les occupants russes continuent d’augmenter leurs efforts et dépassent en nombre » les forces ukrainiennes, a précisé Syrsky sur Telegram.

« Nous faisons tout notre possible pour empêcher l’ennemi d’avancer sur notre territoire et pour tenir nos positions, a souligné Syrsky. Nous prenons toutes les mesures possibles pour minimiser nos pertes et sauver la vie de nos soldats. »