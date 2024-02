Attaque de drones et avis de recherche au 720e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Cinq civils ont été tués mardi dans de nouveux bombardements russes dans l’est et le sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités régionales faisant également état de coupures d’électricité à la suite de ces frappes. Dans la région de Kharkiv (est), deux hommes ont été tués et deux autres personnes blessées dans le village de Kourylivka, près de Koupiansk, par un bombardement, a indiqué le gouverneur Oleg Synegoubov. Trois heures plus tard, la ville de Vovtchansk, située à 90 kilomètres au nord-est, près de la frontière russe, a essuyé des tirs d’artillerie qui ont tué une femme de 61 ans et blessé une autre, de 51 ans, sur un marché, a précisé le gouverneur.

Dans la région de Kherson (sud), elle aussi quotidiennement visée par des tirs russes, une femme de 83 ans a été mortellement blessée dans la cour de sa maison, touchée par un bombardement nocturne, a indiqué le gouverneur régional Oleksandre Prokoudine. Un homme de 64 ans a par ailleurs été tué par des tirs d’artillerie dans la ville de Nikopol (sud-est), selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak.

Pendant la nuit, la Russie a tiré 23 drones explosifs de type Shahed et de conception iranienne sur son voisin, a indiqué de son côté l’armée de l’air ukrainienne en précisant avoir abattu 16 de ces engins dans le sud et le centre-est du pays.

En territoire occupé dans l’est de l’Ukraine, trois civils ont, par ailleurs, été tués et un autre blessé dans une frappe ukrainienne à Kreminna dans la région de Lounansk, ont affirmé les autorités installées par Moscou.

La déclaration du jour

« L’action de la Fédération de Russie n’est pas surprenante, car il s’agit de sa tactique habituelle d’intimidation »

La Première ministre estonienne, Kaja Kalla, a vivement réagi ce mardi aux avis de recherche lancés par la Russie et visant au moins trois responsables polonais et trois dirigeants des pays baltes, dont Kaja Kallas. Le Kremlin a invoqué la vision opposée de l’Histoire qu’ont Moscou et ces Etats pour justifier cette décision. Depuis l’assaut russe en Ukraine en février 2022, c’est la première fois que la Russie émet un avis de recherche contre un dirigeant étranger en exercice. « Ces gens sont responsables de décisions qui sont de facto une insulte à l’Histoire, ce sont des gens qui mènent des actions hostiles contre la mémoire historique, contre notre pays », a dénoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui fait partie de la, liste, a dénoncé ce mardi la « tactique d’intimidation habituelle » de la part de Russie.

Le chiffre du jour

3,5. C’est en milliards de dollars (oui oui, on parle bien de milliards) le montant estimé de la destruction subie par le patrimoine et le secteur culturel ukrainien depuis le début de la guerre il y a environ deux ans, selon un calcul de l’Unesco ce mardi. L’organisation mondiale pour l’éducation, la science et la culture avait estimé ce montant à 2,6 milliards de dollars en avril dernier. Elle considère également que la guerre a engendré 19 milliards de dollars de pertes de revenus dans le divertissement, l’art et le tourisme.

Pour parvenir à ces montants, l’Unesco a identifié quelque 5.000 sites détruits depuis l’invasion russe de février 2022, dont 341 sites culturels endommagés. Deux sites appartenant au patrimoine mondial de l’Unesco, le centre historique de Lviv (Ouest) et celui d’Odessa (Sud) ont notamment été touchés par des bombardements russes.

La tendance du jour

L’Ukraine ne devrait pas recevoir d’invitation à rejoindre l’Otan lors du prochain sommet de l’Alliance atlantique début juillet à Washington, a affirmé mardi à Bruxelles l’ambassadrice américaine à l’Otan Julianne Smith. « Je ne m’attends pas à ce que l’Alliance invite » l’Ukraine à l’occasion de ce sommet, prévu du 9 au 11 juillet, a déclaré Julianne Smith lors d’un point de presse avant une réunion des ministres de la Défense de l’Otan mercredi à Bruxelles.

Pour l’ambassadrice américaine, le sommet de Washington en juillet devrait signaler que « l’Alliance continue à se rapprocher de l’Ukraine » et prend « des mesures concrètes » pour favoriser une future adhésion de ce pays en guerre contre la Russie. Lors de leur sommet l’an dernier à Vilnius, les pays de l’Otan avaient réaffirmé que l’Ukraine avait vocation à les rejoindre, mais sans fixer de calendrier.