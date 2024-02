Le Sénat, à majorité démocrate, a fait plusieurs pas en faveur de l’adoption d’un texte couplant 60 milliards de dollars d’aide pour Kiev avec des fonds pour Israël et Taïwan – une enveloppe de 95 milliards de dollars. Mais sans le soutien des républicains, majoritaires à la Chambre et nombreux à être des fidèles de Donald Trump, le texte ne peut aller nulle part.

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit en Ukraine. La perspective d’une nouvelle aide américaine à Kiev est une nouvelle fois mise à mal avec un blocus des élus partisans de Donald Trump. Il faut dire que depuis des mois, alors que la campagne pour la présidentielle américaine bat son plein, démocrates et républicains se déchirent au Congrès américain sur cette question. Les démocrates sont, dans l’immense majorité, pour une nouvelle aide. Les républicains, eux, sont divisés entre faucons interventionnistes, pro-Ukraine, et lieutenants de Donald Trump, bien plus isolationnistes.