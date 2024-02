Inlassablement, les Ukrainiens défendent leurs terres. Et inlassablement, les Russes bombardent et tentent de grignoter du territoire, kilomètre par kilomètre. Deux ans après le début de l’invasion russe en Ukraine, le front semble figé. En octobre 2022, les Russes occupaient 13,09 % du territoire ukrainien – en excluant les territoires occupés depuis 2014 – donc avant l’invasion de février 2022 –, selon les chiffres de War Mapper. S’ils sont descendus à 10,53 % en avril 2023, c’est depuis plutôt stable : 10,44 % en octobre 2023 et 10,45 % en janvier 2024, trois mois plus tard.

L’échec de la contre-offensive russe

« Au début de la guerre, l’offensive russe s’est complètement plantée dans le nord et a échoué à prendre Kiev. Elle s’est ensuite concentrée dans l’Est, a récupéré les oblasts à prédominance russe et, depuis, la situation est gelée », analyse Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) pour qui le front est « relativement stabilisé ». « Concrètement, sur le terrain, on observe une efficacité défensive bien supérieure dans les deux camps à leur capacité offensive », explique Cédric Mas, historien militaire et spécialiste du conflit. En d’autres mots : chaque camp défend bien mieux qu’il n’attaque.

« En ce moment, on est plutôt sur une phase de contre-offensive russe. Mais elle n’a pas plus de succès que la contre-offensive ukrainienne n’en avait eu ! », note d’ailleurs Jean-Pierre Maulny. Depuis des mois, Moscou travaille sur la reprise d’Avdiïvka, dans l’oblast de Donestk. Cette bataille éreintante, qui s’est fait au prix de nombreuses vies, s’est soldée par une victoire de quelques kilomètres carrés pour l’armée russe, samedi dernier. « Adviïdka ne fait qu’un tiers de Bakhmout et les Russes ont mis deux fois plus d’unités pour la conquérir », rappelle Cédric Mas. Qui ajoute : « les Russes déploient des moyens extraordinaires pour arriver à pousser les lignes de quelques kilomètres carrés lentement, laborieusement et dans le sang ».

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 20 février 2024 à 21 heures. - Sophie RAMIS, Valentin RAKOVSKY, Sylvie HUSSON / AFP

Un front « loin d’être inactif »

« Sauf effondrement de l’un des deux combattants, ce qui est un risque si l’Ukraine n’obtient pas d’aide des Etats-Unis, on part sur des années de front figé », prédit Jean-Pierre Maulny, ajoutant que « si les Russes avaient une capacité de percée, ils l’auraient déjà réussie ». Chacun tient donc ses positions avec, ici et là, des kilomètres carrés de victoire. Car « si le front n’a pas bougé, il est loin d’être inactif », rappelle Cédric Mas. « Personne n’a renoncé à la victoire militaire, personne ne joue le gel ou le pourrissement des positions. Il y a des opérations actives des deux côtés », explique-t-il. Mais pour le spécialiste du conflit, « la Russie a pris l’avantage dans le domaine de la perception, alors que sur le terrain, on est sur un équilibre qui peut basculer d’un côté ou de l’autre. »

Un basculement qui dépend beaucoup des aides occidentales promises à l’Ukraine et qui tardent à venir, en parallèle du nombre de soldats sur le terrain. D’après Vladimir Poutine, les soldats russes déployés en Ukraine étaient 617.000 en décembre 2023. Quant à l’armée ukrainienne, seulement 200.000 à 300.000 personnes auraient été engagées sur le champ de bataille sur le million mobilisé, d’après le conseiller spécial du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak.

« Ces prochains mois marquent une période de risque pour Kiev parce qu’il faut que les engagements militaires occidentaux suivent le rythme sur le terrain et les Ukrainiens comptent leurs réserves de munitions », note Jean-Pierre Maulny. Il précise toutefois que « dans deux ou trois mois, les Ukrainiens vont toucher leurs premiers F-16 », ce qui pourrait leur offrir un second souffle. Alors que le monde entier attend l’issue du vote de l’aide à l’Ukraine au Congrès américain, la Russie, elle, « mise tout sur la réélection de Donald Trump en 2024 », note Cédric Mas. Le magnat de l’immobilier, opposé à l’aide financière et militaire à Kiev et indulgent avec Vladimir Poutine, pourrait bien, en effet, décider de l’avenir du front en Ukraine.