La « lente et longue » bataille d’Avdiïvka, comme un air de Bakhmout ?

Comme un air de déjà-vu dans l’est de l’Ukraine. Depuis plusieurs semaines, l’armée russe tente de prendre la ville d’Avdiïvka, dans la région de Donetsk, férocement défendue par son adversaire ukrainien. A coups d’assauts et de bombardements massifs, les Russes progressent et pourraient bien célébrer une nouvelle victoire sous peu, un peu moins d’un an après la prise du champ de ruines qu’était Bakhmout après avoir été l’épicentre de combats acharnés pendant des mois.

Mais cette avancée à Avdiïvka pourrait être aussi mineure militairement que l’a été celle de Bakhmout. La probable conquête de Moscou sera-t-elle seulement symbolique ? Pourra-t-elle avoir une influence sur la suite des combats ? Combien de temps l’armée ukrainienne va-t-elle pouvoir encore tenir face à son agresseur ? Le résultat de cette bataille ne s’apparentera qu’à « du grignotage », résume déjà Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien et stratégiste.

Advïivka est-elle sur le point de tomber ?

« Malheureusement, l’ennemi nous presse de toutes parts, il n’y a pas une seule partie de notre ville qui soit plus ou moins calme. Ils donnent l’assaut avec des forces très importantes », a indiqué son maire Vitaly Barabach à la télévision jeudi. Deux jours plus tôt, il avait déjà évoqué une situation « critique » dans certains quartiers. Dès le 24 janvier l’élu avait reconnu « des combats de rue » pour la première fois avec des soldats russes à l’intérieur de la ville. Quelques jours plus tard, le président russe Vladimir Poutine lui-même s’était félicité du fait que son armée avait « atteint les abords d’Avdiïvka » et y tenait « 19 maisons ».

L’offensive russe autour de cette cité industrielle vidée de la grande majorité de ses habitants a commencé en octobre. Quatre mois plus tard, elle semble donc sur le point de tomber, mais la bataille « est lente, longue » et pourrait encore durer, souligne Michel Goya. Un scénario similaire avait, en effet, fait durer l'épreuve à Bakhmout, où l’armée ukrainienne avait tenu bon plus longtemps qu’espéré.

La prise d’Avdiïvka, seulement un symbole ?

Tout ça « pour avancer de quelques centimètres seulement », ajoute Michel Goya. Car s’emparer de ce champ de ruines ne sera pas une grande victoire stratégique, militairement parlant.Avdiïvka est une petite ville, en grande partie détruite. Elle est toutefois située proche de la ville de Donetsk, chef-lieu de l’oblast du même nom et bastion des Russes dans l’est de l’Ukraine depuis dix ans. De fait, Avdiïvka n’est aussi pas très loin des lignes ukrainiennes et « en éliminant cette poche, l’armée russe éloigne une menace ukrainienne potentielle », explique l’historien.

Mais le poids de cette victoire serait majoritairement politique. La ville est un symbole de la résistance ukrainienne. En 2014, après être brièvement tombée aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou, elle a été récupérée par Kiev qui a maintenu son contrôle, malgré l’invasion du 24 février 2022. La chute sera aussi bien une défaite militaire pour l’Ukraine qu’une victoire politique pour le Kremlin, à l’heure où Vladimir Poutine organise une nouvelle élection présidentielle, sans opposition sérieuse.

Que pourrait changer la chute de la ville ?

« Dans les faits, ça ne changera pas grand-chose, comme pour Bakhmout », analyse Michel Goya. Une fois la ville tombée, « les combats reprendront comme avant, la ligne de front aura à peine bougé », poursuit-il. Comme Bakhmout, Avdiïvka est sur le chemin de grandes villes, telles que Pokrovsk, mais « les Ukrainiens ont sans aucun doute anticipé la chute et fortifié derrière », développe l’historien. Il ne faut donc pas s’attendre à un grand renversement des équilibres sur le terrain. Soit, un presque statu quo qui n’évolue pas depuis plus d’an et la spectaculaire prise de Kherson en novembre 2022 par l’armée ukrainienne.

Pour infliger de nouvelles pertes aux Russes, il faudrait davantage moyen, notamment en artillerie. « Pas d’obus, pas de percée », résume Michel Goya. Or, l’aide occidentale peine à arriver en Ukraine. Le Congrès américain a une nouvelle fois échoué à voter une nouvelle enveloppe et l’Union européenne a tardé à trouver un accord pour débloquer 50 milliards d’euros pour soutenir Kiev.

Combien de temps l’Ukraine peut-elle encore tenir ?

L’Ukraine dépend ainsi beaucoup de ses soutiens occidentaux. Sans davantage de moyens, elle ne peut que tenir, se défendre, et « l’objectif de libérer tout le territoire s’éloigne fortement », constate Michel Goya. Avec les livraisons promises qui arrivent et le matériel qu’elle possède, l’armée pourrait tenir encore jusqu’à fin 2024, estime l’historien. Au-delà, s’il n’y a « aucun espoir de reprendre une offensive, il sera peut-être envisagé de négocier ou les combats s’arrêteront d’eux-mêmes », avance Michel Goya.

D’autant qu’il ne faut pas sous-estimer le coup au moral des troupes ukrainiennes qu’infligerait la fin d’une aide occidentale, notamment américaine, dans l’éventualité d’une victoire de Donald Trump à la prochaine présidentielle américaine.