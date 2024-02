«Pendant la nuit, l'occupant a lancé 45 attaques de drones... Et au terme des combats, 40 drones Shahed ont été détruits. » L'Ukraine a annoncé sur Telegram ce dimanche avoir détruit la plupart des 45 drones lancés par la Russie pendant la nuit, ne causant que peu de destructions matérielles.

Des chutes de débris ont légèrement blessé un homme de 39 ans dans la région de Dnipro (centre-est), a déclaré le gouverneur Sergiy Lysak. Selon les autorités de la capitale Kiev et de la région centrale de Tcherkassy, il n'y aurait pas de dégâts constatés à ce stade.

Mais des bombes à guidage aérien ont visé le village de Vodyane, dans la région de Kharkiv (est), tuant une femme de 56 ans, a déclaré le gouverneur, Oleg Synegoubov. La veille à Kharkiv, sept personnes dont trois enfants, âgés de 7 et 4 ans, et un bébé de six mois, ont été tuées lors d'une frappe nocturne de drones sur une station-service qui a déversé une « rivière de feu » dans une rue et détruit une quinzaine de maisons.