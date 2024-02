Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le nouveau commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, qui remplace désormais le très populaire général Zaloujny, a pris ses quartiers ce vendredi. Dans son premier message public, il a appelé au « perfectionnement » de l’armée pour que l’Ukraine puisse gagner la guerre. « Seuls le changement et le perfectionnement continu des moyens et méthodes de guerre nous permettront de réussir », a-t-il écrit sur Telegram, avant de proclamer « ensemble vers la victoire ! »

Le général Syrsky a aussi assuré que limiter les pertes humaines était sa priorité, alors que des soldats affirment que le héros de la défense de Kiev aux premiers jours de la guerre ne se souciait pas assez de la vie de ses hommes. « La vie et la santé des soldats ont toujours été et restent la principale valeur de l’armée ukrainienne », a-t-il tenté de les rassurer, en promettant de mieux former les militaires des unités combattantes.

Le chiffre du jour

3. Le nombre de personnes tuées dans une frappe russe qui a touché la région de Soumy, dans le nord-est. Elle a fait aussi quatre blessés. Selon les informations données sur Telegram par le ministre de l’Intérieur ukrainien, les victimes se trouvaient dans un « atelier d’une entreprise agricole » qui a été touché par le bombardement.

La Russie a de son côté indiqué vendredi matin avoir neutralisé dans la nuit dix-neuf drones ukrainiens dans quatre régions différentes et au-dessus de la mer Noire. « Une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste avec dix-neuf drones aériens contre des sites sur le territoire russe a été empêchée », dénonce le ministère russe de la Défense dans un communiqué. « Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit des drones dans les régions de Koursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) et au-dessus de la mer Noire (6) », précise-t-il.

La déclaration du jour

« Sans la contribution des Etats-Unis, la situation en Ukraine serait très très compliquée. » »

En visite à Washington, le chancelier allemand Olaf Scholz a exhorté le Congrès américain à débloquer « très rapidement » la fameuse enveloppe budgétaire de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine. « Ce serait bien que [l’aide] soit débloquée très rapidement » car « sans la contribution des Etats-Unis, la situation en Ukraine serait très très compliquée », a insisté le chancelier qui devait être reçu à la Maison-Blanche vers 19h45. Au Congrès, sur fond de campagne Présidentielle, démocrates et républicains se déchirent depuis des semaines sur un texte prévoyant non seulement cette aide à l’Ukraine mais aussi des mesures migratoires. Donald Trump a demandé à plusieurs reprises aux représentants de son parti de ne pas le voter.

La tendance du jour

L’interview de Vladimir Poutine par l’animateur américain Tucker Carlson n’en finit plus d’être commentée. A Varsovie, entendre le président russe assurer qu’il n’a pas l’intention d’envahir la Pologne ou la Lettonie, laisse sceptique. Ces déclarations « n’ont aucune crédibilité » et « rien ne peut endormir notre vigilance », a réagi Kosiniak-Kamysz, responsable de la Défense nationale polonaise. « Faisons notre travail, préparons-nous à différentes situations », a-t-il insisté.

Toujours à propos de la Pologne, Vladimir Poutine a sous-entendu que ce pays, voisin de l’Ukraine, avait été, en raison de son comportement « intraitable » face à l’Allemagne nazie, à l’origine du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le président du parlement polonais Szymon Holownia a dénoncé ce vendredi des « divagations historico-littéraires », traitant au passage Tucker Carlson d'« idiot utile ».