«Général le plus expérimenté d’Ukraine » selon Volodymyr Zelensky ou coup d’épée dans l’eau aux yeux de Moscou, la nomination d’Oleksandre Syrsky, ex-chef de l’armée de terre, au poste de commandant en chef des forces ukrainiennes a au moins le mérite de faire parler. Mais au-delà de délier les langues, reste désormais le plus dur : apporter du changement et des actes dans un conflit qui s’enlise. C’est sans doute ce qui a coûté le poste à son prédécesseur, le pourtant très populaire Valery Zaloujny. Selon plusieurs sources parmi les haut gradés, le président Zelensky commençait à s’impatienter devant le manque d’avancées sur le front.

Oleksandre Syrsky n’a pas la célébrité de son prédécesseur. Selon un sondage publié au mois de décembre, 48 % des sondés disaient ne pas le connaître. Même absence de popularité au sein de ses propres troupes, où certains le considèrent comme un homme de formation soviétique, peu soucieux de pertes humaines, quand d’autres vont jusqu’à le qualifier de « boucher ». Visiblement conscient du problème, le général Syrsky a assuré ce vendredi que « la vie et la santé des militaires ont toujours été et restent la principale valeur de l’armée ukrainienne », dans sa première déclaration après sa nomination.

Des exploits et des défis

A sa décharge, la nouvelle tête d’affiche de l’armée ukrainienne a déjà quelques beaux exploits à son palmarès : la défense de Kiev au début de l’invasion russe il y a quasiment deux ans, et la contre-offensive de l’automne 2022 qui avait libéré la région de Kharkiv. Mais pour déminer le front, des défis encore plus grands l’attendent.

A commencer par regarnir les rangs de l’armée, qui a perdu, selon des estimations américaines, 70.000 hommes tués et 120.000 blessés en deux ans. Valery Zaloujny avait demandé au gouvernement de mobiliser 500.000 personnes, mais la décision avait été jugée trop impopulaire par les dirigeants ukrainiens. Un projet de loi visant à élargir la mobilisation, sujet de nombreuses critiques, est actuellement examiné au Parlement.

Autre souci majeur, calmer les assauts russes en bâtissant des défenses solides. Une tâche titanesque, la ligne de front étant longue d’environ 1.000 kilomètres et en permanence sous le feu russe, en particulier dans l’Est, à Avdiïvka et Koupiansk.

Enfin, le contrôle du ciel est un autre défi, aussi complexe que vital pour la suite du conflit. Reste donc à voir si le choix d’Oleksandre Syrsky était le bon pour espérer résoudre ces équations d’apparences insolubles.