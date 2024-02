Un mort au sud et des blessés à Kiev, au 714e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Des attaques de missiles russes en Ukraine ont tué ce mercredi un homme à Mykolaiv (Sud) et blessé au moins six personnes à Kiev. La Russie a lancé une attaque de missiles de croisière sur l’Ukraine vers 4 heures, visant Kiev et d’autres régions, a indiqué l’armée de l’air. La fin de l’attaque a été signalée juste avant 7 heures.

Selon le maire de Mykolaïv, Oleksandre Sienkevitch, un homme est mort des suites de blessures graves après l’attaque qui a arraché les toits de 20 maisons et endommagé les conduites de gaz et d’eau dans la ville portuaire.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé que six personnes avaient été blessées dans la capitale. Des incendies faisaient rage dans un immeuble résidentiel de 18 étages dans le Sud de la ville où trois personnes ont été hospitalisées, selon lui.

Le chiffre du jour

60 milliards. C’est en dollars la somme que Joe Biden a réclamée au Congrès pour venir en aide à l’Ukraine. Mais il faut, pour débloquer cette somme, que le Sénat et la Chambre des représentants votent en ce sens. Or le président américain a accusé, mardi, son prédécesseur, Donald Trump, d' « instrumentaliser » le Parti républicain pour bloquer toute réforme de la politique migratoire et toute nouvelle aide à l’Ukraine.

La déclaration du jour

« Nous sommes ici pour interviewer le président de la Russie, Vladimir Poutine » »

Tucker Carlson, journaliste controversé, proche de Donald Trump et très célèbre aux Etats-Unis, a annoncé dans une vidéo publiée sur X, qu’il allait rencontrer le président russe. Récemment limogé de la chaîne Fox News, il anime depuis une émission, rediffusée sur X. A la tête de « Tucker Carlson Tonight » entre 2016 et 2023, le quinquagénaire était devenu l’une des voix les plus influentes de l’Amérique conservatrice, accusée de populariser des thèses complotistes et racistes.

L’annonce de l’interview a provoqué des remous aux Etats-Unis où de nombreux journalistes ont évoqué le sort de leur confrère américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich et de leur consœur russo-américaine de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Alsu Kurmasheva, tous deux arrêtés en 2023 en Russie et détenus depuis.

La tendance du jour

Le parlement ukrainien a voté ce mercredi en première lecture en faveur d’un projet de loi controversé sur la mobilisation militaire pour permettre à l’armée de regarnir ses rangs après deux ans de guerre avec la Russie, ont annoncé des députés.

Un total de 243 élus a voté en faveur de ce document contre un minimum requis de 226, ont écrit plusieurs parlementaires sur les réseaux sociaux. Pour être adopté, le texte doit cependant encore faire l’objet de débats parlementaires, de propositions d’amendements et d’un vote en deuxième lecture, une procédure qui peut s’étaler sur des semaines.