Le président américain a demandé environ 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, et 14 milliards pour Israël. Il ne les aura que si le Sénat, puis la Chambre des représentants, qui ensemble composent le Congrès, votent dans ce sens.

Joe Biden s’en est pris frontalement mardi à Donald Trump qu’il a accusé d' « instrumentaliser » le Parti républicain pour bloquer toute réforme de la politique migratoire et toute nouvelle aide à l’Ukraine.

Le présentateur américain Tucker Carlson, un proche de Donald Trump, a frappé un grand coup mardi en annonçant qu’il interviewerait prochainement Vladimir Poutine. « Nous sommes ici pour interviewer le président de la Russie, Vladimir Poutine », a déclaré depuis Moscou la star conservatrice, dans une vidéo publiée sur X.

Tucker Carlson est un journaliste controversé mais très célèbre aux Etats-Unis, récemment limogé de la chaîne Fox News, très populaire chez les conservateurs. Il anime depuis une émission, rediffusée sur X. A la tête de Tucker Carlson Tonight entre 2016 et 2023, le quinquagénaire était devenu l’une des voix les plus influentes de l’Amérique conservatrice, accusé de populariser des thèses complotistes et racistes.

L’annonce de l’interview a provoqué des remous aux Etats-Unis où de nombreux journalistes ont évoqué le sort de leur confrère américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich et de leur consœur russo-américaine de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Alsu Kurmasheva, tous deux arrêtés en 2023 en Russie et détenus depuis.