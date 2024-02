Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Un bébé de deux mois a été tué et trois femmes ont été blessées mardi dans une frappe russe dans le nord-est de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov. « Vers 2h30 du matin, un hôtel de trois étages a été détruit à Zolotchiv […], à la suite de deux frappes de missiles S-300 par les occupants » russes, a indiqué le responsable sur Telegram. « Un enfant de deux mois est mort. Trois femmes ont été blessées et sont hospitalisées », a-t-il déploré.

Selon le responsable, le bébé était « né le 4 décembre 2023 » et les trois femmes blessées « par des éclats d’obus » sont âgées de 21, 28 et 39 ans. La mère de l’enfant décédé fait partie des personnes hospitalisées, a précisé Oleg Synegoubov. Au total, selon lui, « sept maisons, 19 infrastructures civiles [magasins, cafés, kiosques], et deux bâtiments locaux administratifs » notamment ont été « endommagés » dans la frappe nocturne russe. Plus au sud, le corps d’un homme de 59 ans a été découvert dans la région de Kherson dans les décombres d’un immeuble touché par un autre bombardement nocturne russe, selon les services du procureur régional..

Le chiffre du jour

5. C’est le nombre d’anciens et actuels agents du renseignement ukrainien suspectés d’avoir fourni des informations aux services de sécurité russes (FSB). Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont indiqué que les cinq membres de ce « groupe ennemi » avaient été arrêtés. Selon le bureau du procureur général, il s’agit de « citoyens ukrainiens ». L’un d’eux travaillait pour une antenne régionale du SBU et les quatre autres avaient, par le passé, été employés par le renseignement militaire du ministère de la Défense (GUR) et le service de renseignement extérieur. Les services spéciaux ont assuré avoir ainsi « neutralisé un puissant réseau d’agents du FSB » opérant en Ukraine.

La déclaration du jour

« Nous avons de nombreuses questions que nous essayons d’aborder une à une avec l’administration locale [russe] » »

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a fait état de plusieurs interrogations concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie, notamment sur des aspects « techniques », comme l’entretien de cette « énorme » centrale nucléaire, la plus grande d’Europe. Le responsable a également regretté que ses experts, dont certains sont présents en permanence à Zaporijjia, n’aient qu’un accès « partiel » à la centrale, même si celui-ci « s’élargit progressivement ». « Il y a encore des parties de la centrale que nous n’avons pas pu visiter », a précisé Rafael Grossi lors d’un point-presse à Kiev.

La tendance du jour

Les nouvelles du front d’Avdiïvka ne sont pas bonnes pour les Ukrainiens. « La situation dans la ville est très compliquée, très tendue. Si, depuis plusieurs semaines, nous disons que la situation est très difficile, mais sous contrôle, aujourd’hui la situation est très difficile et, à certains endroits, critique », a indiqué le maire Vitali Barabach à la télévision. Selon le responsable de cette ville de l’est de l’Ukraine, des groupes de saboteurs et d’éclaireurs russes « s’introduisent dans la ville », provoquant des affrontements isolés avec l’armée ukrainienne dans les rues.

« Cela ne veut pas dire que tout est perdu », a ajouté le maire, tout en affirmant que l’armée russe « dirige de très nombreuses forces vers notre ville ». Il a dit avoir répertorié « 50 tirs d’obus massifs » sur Avdiïvka rien qu’au cours de la journée de mardi. Selon lui, 945 civils demeurent dans cette cité industrielle malgré les combats et les destructions.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne et suivie par plus de 600.000 personnes, a fait état d’une journée « extrêmement difficile » dans le nord d’Avdiïvka, où « la situation continue de se détériorer ». « Les combats se poursuivent sur la plupart des positions. Dans certains endroits, l’ennemi a réussi à avancer, et dans d’autres, les forces de défense ont réussi à repousser les attaques », a-t-elle rapporté. Les forces russes tentent depuis des mois d’encercler Avdiïvka, où les soldats ukrainiens sont retranchés dans des positions fortifiées. Il s’agit de l’un des points chauds du front depuis l’échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.