Le ton monte entre Russes et Sud-coréens au 711e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le maire en exil de la ville ukrainienne de Melitopol, Ivan Federov, un temps détenu par les forces russes, a été nommé par le président Volodymyr Zelensky à la tête de la région de Zaporijjia (sud), a annoncé ce dimanche la présidence ukrainienne.

Ivan Fedorov, 35 ans, avait été enlevé en mars 2022 par l’armée russe alors qu'il refusait de coopérer avec Moscou. Il a été échangé contre un groupe de jeunes soldats russes le même mois. Ivan Fedorov, qui remplace le gouverneur Yuriy Malashko, a déclaré que son « objectif est de permettre à tous ceux qui veulent vraiment revenir chez eux de pouvoir le faire le plus vite possible », selon la présidence.

La région de Zaporijjia est l’une des quatre à avoir été annexées par la Russie, mais n’est pas entièrement contrôlée par Moscou.

Le chiffre du jour

28. C'est le nombre de victimes - le bilan pourrait être revu à la hausse - après une frappe imputée à l’Ukraine sur une boulangerie de la ville de Lyssytchansk, ont annoncé les secours russes, dimanche. Il y aurait au moins un enfant parmi les victimes. Lyssytchansk se trouve dans la région de Lougansk (Est de l’Ukraine), et est tombée aux mains des forces russes durant l’été 2022 après une violente bataille.

« Environ 65 % de la structure détruite a été démantelée. […] Hélas, 28 personnes, dont un enfant, sont décédées », a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d’urgence. La veille, la même source avait publié une vidéo de secouristes travaillant dans le noir, extrayant un corps des décombres avant de découvrir une femme blessée qui a été évacuée sur une civière. Les secouristes ont pour le moment sauvé dix personnes, selon le ministère.

La déclaration du jour

« Région de Zaporijjia. Robotyne. Emplacement de la 65e brigade mécanisée. J’ai parlé avec les défenseurs, je les ai remerciés et j’ai remis des distinctions d’État. » »

Dans un style télégraphique, au moins pour le début de son message, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré, dimanche, sur ses réseaux sociaux qu’il avait rendu visite aux troupes dans le village de Robotyné, sur la ligne de front sud. Il a indiqué que « c’est un honneur d’être ici aujourd’hui ».

La tendance du jour

Les relations diplomatiques entre la Russie et la Corée du Sud sont tendues. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko s’est rendu à Séoul, a annoncé dimanche le ministère des Affaires étrangères sud-coréen. Au coeur des tensions: la Corée du Nord.

Vendredi, lors d’une rencontre entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères et son son homologue Chung Byung-won, le responsable sud-coréen a fait part des critiques de Séoul à propos de la coopération militaire croissante entre Moscou et Pyongyang et a exhorté la Russie à avoir des « actions responsables », selon le communiqué.

Précédemment la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait estimé que la tension accrue dans la péninsule coréenne était « principalement due à la politique effrontée des États-Unis et de leurs alliés, dont la République de Corée et le Japon », faisant référence à la Corée du Sud par son nom officiel. Elle a également déclaré que Séoul « ne semble pas réaliser que la position dominante des Etats-Unis est irrévocablement en train de devenir une chose du passé », et que le Sud « pourrait s’avérer n’être qu’une petite monnaie d’échange dans les jeux géopolitiques de Washington ». Pour ces propos « grossiers et ignorants », le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a convoqué samedi l’ambassadeur russe.