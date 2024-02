Deux humanitaires français tués, la CIJ va se pencher sur l’invasion russe

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Deux humanitaires français ont été tués jeudi dans le sud de l’Ukraine lors d’un bombardement russe, Paris dénonçant un acte de « barbarie » de Moscou. Les deux victimes ont péri lors d’une frappe sur Beryslav, petite commune située sur la rive nord du fleuve Dniepr, près de la ligne de front, a communiqué vendredi le ministère français des Affaires étrangères. Trois autres Français ont également été blessés dans l’incident, selon le Quai d’Orsay.

Oleksandr Prokoudine, le gouverneur de la région de Kherson (Sud), où se trouve Beryslav, avait jeudi soir fait état de deux « volontaires » Français tués et trois blessés, ainsi qu’un Ukrainien blessé par cette frappe. Vendredi, le nouveau chef de la diplomatie français, Stéphane Séjourné, a affirmé sur X qu’ils étaient bien « humanitaires ». « Deux humanitaires français ont payé leur engagement auprès des Ukrainiens de leur vie. Trois sont blessés », a écrit Stéphane Séjourné, dénonçant la « barbarie russe ».

L’ONG suisse Eper (Entraide protestante suisse, Heks en allemand) a de son côté annoncé avoir perdu deux collaborateurs lors d’une « attaque mortelle » dans le Sud ukrainien.

Le chiffre du jour

520.000. C’est le nombre de Russes qui ont rejoint l’industrie de Défense depuis 2022, selon le président Vladimir Poutine. Un chiffre qui illustre l’intensité de l’effort de guerre pour soutenir l’assaut en Ukraine. Depuis 2022, la Russie a complètement réorienté son économie sur l’industrie de l’armement et a démultiplié sa production, malgré les sanctions prises par les Occidentaux qui ont notamment pour but de gêner la fabrication de munitions et d’armes.

Moscou est toutefois parvenu à contourner certaines de ces mesures, et à acquérir par exemple la microélectronique dont elle a besoin, notamment en provenance d’Asie. Le gouvernement a prévu en 2024 une hausse spectaculaire de près de 70 % du budget fédéral alloué à la Défense.

La déclaration du jour

« « Deux humanitaires français ont été tués en Ukraine par une frappe russe. Acte lâche et indigne. Je pense à leurs proches et camarades blessés. » »

Le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi sur X là a mort de deux humanitaires français, tués jeudi en Ukraine par une frappe russe. « Ma solidarité va à tous les bénévoles qui s’engagent pour aider les populations », a déclaré le chef de l’Etat.

La tendance du jour

La plus haute juridiction de l’ONU a déclaré vendredi qu’elle était compétente pour statuer sur la plupart des aspects d’une affaire portée par l’Ukraine concernant l’invasion russe lancée en 2022, Kiev exigeant des réparations. L’Ukraine a intenté la procédure contre la Russie devant la Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye, quelques jours seulement après le début de l’invasion.

Au moment de lancer l’opération militaire le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine l’a en partie justifiée par des accusations de « génocide » orchestré par Kiev dans l’Est russophone de l’Ukraine. Kiev a saisi la CIJ, niant catégoriquement cette affirmation et argumentant que l’utilisation de cette raison par la Russie allait à l’encontre de la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948.

Dans une décision préliminaire rendue en mars 2022, la CIJ s’est rangée du côté de l’Ukraine et a appelé la Russie à mettre immédiatement fin à son invasion. Mais la Russie s’est opposée à ce jugement, affirmant que la CIJ, qui tranche les différends entre États, n’avait aucune légitimité pour juger l’affaire. La CIJ a rejeté vendredi l’argument de Moscou, affirmant qu’elle était compétente pour statuer sur cette question.