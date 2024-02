Plusieurs dizaines de milliers d’Ukrainiens étaient privés de courant vendredi matin dans le centre et le nord-est de l’Ukraine après une nouvelle attaque de drones russes. L’armée de l’air a indiqué avoir pu abattre 11 des 24 drones explosifs de conception iranienne Shahed lancés contre les régions de Dnipro et Kirovograd (centre), Kherson (sud) et Kharkiv (nord-est). Mais à Kryvyï Rig, une frappe de drone a privé d’électricité quelque 40.000 personnes, a indiqué le gouverneur de la région de Dnipro Serguiï Lyssak.