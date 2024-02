L’UE signe un gros chèque à Kiev au 708e jour de guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les 27 pays de l’Union européenne ont trouvé un accord ce jeudi sur une aide de 50 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine et pour quatre ans. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui s’y opposait, a finalement levé son veto. « Nous avions peur que les fonds dus aux Hongrois et actuellement gelés par la Commission européenne finissent en Ukraine », argumente-t-il dans une vidéo diffusée sur son compte Facebook. Or « nous avons reçu la garantie » que ce ne serait pas le cas, ajoute-t-il sans plus de détails, saluant néanmoins la mise en place d’un « mécanisme de contrôle » sur l’utilisation de l’argent par Kiev. Le compromis trouvé à Bruxelles prévoit la possibilité de convoquer un sommet des chefs d’Etat ou de gouvernement dans les deux ans pour examiner la mise en œuvre de ce budget européen pluriannuel.

Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a estimé qu’il s’agissait d’un « message très fort » envoyé à « Poutine, juste avant le deuxième anniversaire de son invasion brutale » de l’Ukraine. « La Russie ne peut pas compter sur une fatigue des Européens dans leur soutien à l’Ukraine », a ajouté Emmanuel Macron.

Le chiffre du jour

11. C’est le nombre de drones ukrainiens que la Russie indique avoir abattu dans la nuit de mercredi à jeudi, au-dessus des régions frontalières de l’Ukraine.

La déclaration du jour

« J’aime l’idée que ceux qui votent contre Poutine se rendent aux urnes à la même heure, à midi. Midi contre Poutine. Cela pourrait être une démonstration puissante de l’état d’esprit du pays. » »

Ce jeudi, l’ennemi numéro 1 du Kremlin, l’opposant Alexeï Navalny a appelé à une grande manifestation dans toute la Russie pour l’élection présidentielle qui se tiendra du 15 au 17 mars. Election qui devrait permettre à Vladimir Poutine de rempiler pour un cinquième mandat au moins jusqu’en 2023.

La tendance du jour

La Russie fait monter la pression sur les dissidents en exil, y compris à l’étranger. En témoigne la récente détention du groupe de rock russo-bélarusse Bi-2 en Thaïlande. Les sept musiciens ont été retenus pendant plusieurs jours par les services d’immigration avant d’être libérés cette semaine et de partir pour Israël, échappant à l’expulsion vers la Russie, où leurs prises de position contre la guerre en Ukraine et contre Vladimir Poutine leur valent des accusations de « soutien au terrorisme ».

L’épisode est loin d’être isolé. Le comédien russe Maxim Galkine a raconté la semaine dernière sur Instagram qu’il s’était vu interdire l’entrée en Indonésie pour un show à Bali. Il a expliqué que les autorités indonésiennes lui avaient montré une lettre du gouvernement russe. Ses spectacles en Thaïlande ont aussi été annulés en janvier sous pression de Moscou, a-t-il affirmé, dénonçant « la persécution maniaque contre les artistes dissidents à l’étranger ».

Le rappeur russe Alisher Morgenshtern a également affirmé s’être vu récemment interdire d’entrer aux Emirats arabes unis, sans raison officielle. Les autorités russes testent tous de nouveaux « moyens de pression », selon l’avocat son avocat Sergeï Zhorin. C’est « une diplomatie de la peur », observe le politologue Sergeï Medvedev. Et d’ajouter : « La Russie cherche à apparaître comme une force toxique et omniprésente qui peut atteindre ses opposants partout dans le monde ».