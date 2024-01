Zelensky prêt à virer son trop populaire général au 707e jour de guerre

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi que les forces russes tenaient des positions « aux abords » de la ville ukrainienne d’Avdiïvka (est), un des points les plus chauds du front. Des soldats russes ont « atteint les abords d’Avdiïvka, ont pris 19 maisons et les tiennent », a-t-il déclaré lors d’un événement à Moscou.

La semaine dernière, son maire ukrainien avait affirmé que l’armée russe avait réussi à entrer dans la localité pour la première fois mais avait été repoussée par les troupes de Kiev.

Le chiffre du jour

207. C’est le nombre de prisonniers de guerre ukrainiens qui ont été libérés par les forces russes. « Les nôtres sont à la maison », s’est réjoui le président Zelensky, promettant de ramener chez eux tous les prisonniers, « combattants ou civils ». En échange, Kiev a également libéré « 195 » soldats russes.

Il s’agit du cinquantième échange de ce type, a indiqué le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets. Selon lui, 3.035 Ukrainiens au total ont déjà pu rentrer chez eux.

La déclaration du jour

« Ma candidature donne aux gens une occasion unique de protester légalement contre la politique actuelle »

Boris Nadejdine, 60 ans, le seul opposant à l’assaut en Ukraine en lice pour la présidentielle russe, a déposé ce mercredi les plus de 10.000 signatures de soutien nécessaires à l’enregistrement de sa candidature pour l’élection présidentielle en Russie. « Merci beaucoup à ceux qui ont cru en nous », a-t-il déclaré à la presse. Et d’ajouter : « Personne n’y croyait il y a encore un mois, et certains doutaient encore il y a deux semaines ».

Vétéran discret de la politique, cet homme robuste à la petite barbe grise et cheveux ras, dont le nom renvoie au mot « espoir » (nadejda), a surpris en parvenant à mobiliser des foules de Russes partisans de la paix en Ukraine et défier Vladimir Poutine à la présidentielle.

Sa candidature est un souffle d’air frais pour les détracteurs anonymes du régime russe, en quête d’un moyen de s’exprimer sans risquer leur liberté. Mais ses chances d’élection demeurent très minces, tant l’issue du scrutin ne fait quasiment aucun mystère. Les électeurs sont appelés aux urnes du 15 au 17 mars.

La tendance du jour

Le très populaire général Valery Zaloujny, qui commande les armées ukrainiennes, va-t-il être renvoyé ? Depuis lundi, la rumeur ne cesse d’enfler sur les réseaux sociaux. Plusieurs articles publiés par des médias locaux avancent que son départ serait imminent. « Sa démission n’est qu’une question de temps et de circonstances », affirme l’analyste politique ukrainien Fesenko.

Les tensions entre Volodymyr Zelensky et le militaire se poursuivent depuis des mois. Selon plusieurs sources haut placées, le président ukrainien lui reprocherait notamment l’absence d’avancées sur le front. Et une trop grande popularité auprès des Ukrainiens. A l’heure actuelle, la cote de confiance du général atteint 92 % contre 77 % pour Zelensky

Certains médias ont affirmé que Valery Zaloujny, nommé à son poste en 2021, quelque mois avant le début de l’invasion russe de son pays, allait être remplacé par le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov ou le commandant des troupes terrestres Oleksandre Syrsky. Mais pour l’heure Zelensky ne confirme pas. Il nie même vouloir limoger son général, dont le renvoi serait perçu négativement par 72 % des Ukrainiens.