Boris Nadejdine, le seul opposant à l’assaut en Ukraine en lice pour la présidentielle russe, a déposé mercredi les signatures de soutien nécessaires à l’enregistrement de sa candidature en vue du scrutin prévu du 15 au 17 mars prochain. « Signatures remises », a déclaré un membre de la Commission électorale, selon une journaliste de l’AFP sur place. Boris Nadejdine, qui prône « la fin » de l’offensive en Ukraine et dénonce la dérive autoritaire de Vladimir Poutine, a suscité un engouement inattendu ces derniers jours, des dizaines de milliers de Russes se mobilisant pour soutenir sa candidature. Pour en savoir plus, c’est ci-dessous.

Cinq chefs de gouvernement de l’UE, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, ont appelé mercredi les Etats membres à « redoubler d’efforts » dans leur soutien militaire à l’Ukraine. « Nous devons redoubler d’efforts afin de garantir le maintien de notre soutien aussi longtemps qu’il le faudra », déclarent Olaf Scholz, Mette Frederiksen (Danemark), Petr Fiala (République tchèque), Kaja Kallas (Estonie) et Mark Rutte (Pays Bas) dans une tribune publiée dans le quotidien Financial Times.

« L’Ukraine ne dispose pas de quantités suffisantes de munitions d’artillerie. Et les engagements en matière de soutien militaire risquent de ne pas répondre aux besoins » de Kiev, ajoutent-ils. Ils appellent en conséquence « les amis et les partenaires de l’Ukraine à s’engager à nouveau en faveur d’un soutien militaire durable et à long terme à l’Ukraine, en tant que responsabilité commune de l’Europe ».