Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Une bataille à coups de chiffres. Ce mardi l’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir abattu dans la nuit, 15 des 35 drones explosifs lancés contre le pays par la Russie. Ils étaient destinés à frapper des « infrastructures énergétiques et de carburant civiles et des sites militaires », précise l’armée sans pour autant évoquer d’éventuels dégâts causés par la vingtaine de drones qui n’ont pas été abattus.

De son côté, le ministère russe de la Défense a répliqué, affirmant avoir abattu dans la nuit un total de 21 drones ukrainiens lancés contre son territoire et la péninsule annexée de Crimée. Lui aussi, s’est abstenu d’évoquer de potentiels dégâts causés par les engins qui n’auraient pas été détruits.

Le chiffre du jour

4. C’est le nombre de mois minimum pendant lesquels l’opposant Russe Vladimir Kara-Mourza sera placé à l’isolement au sein de la colonie pénitentiaire numéro 7 à Omsk en Sibérie. L’homme a été condamné à 25 ans de prison pour avoir véhiculé, selon Moscou, de « fausses informations » sur l’armée russe et avoir entretenu des liens avec une « organisation indésirable ».

Dans une lettre transmise à son avocate et publiée ce mardi par le média Novaïa Gazeta, il indique avoir été récemment transféré dans une cellule spéciale à l’isolement, où il devrait rester jusqu’au 26 mai. « Mais ces délais peuvent changer », souligne-t-il.

Sa condamnation, à l’issue d’un procès à huis clos, est l’une des plus lourdes envers un opposant d’envergure ces dernières années.

La déclaration du jour

« Nous devons nous organiser de telle manière que si les Etats-Unis venaient à faire le choix souverain d’arrêter cette aide ou de la réduire, ça ne devrait pas avoir d’impact sur le terrain »

La phrase est signée Emmanuel Macron. Lors d’une conférence de presse à Stockholm, aux côtés de son homologue suédois Ulf Kristersson, le président français a appelé ce mardi les Européens à soutenir l’Ukraine « dans la durée » et à compenser tout recul éventuel de l’aide américaine.

La tendance du jour

Une eurodéputée lettone soupçonnée d’espionnage au profit de Moscou : l’information n’est pas passée inaperçue. Selon le site d’investigation russe The Insider (basé en Lettonie), Tatjana Zdanoka aurait collaboré pendant près de vingt ans avec le FSB, services de sécurité russes. Des allégations que la présidente du Parlement européen prend « très au sérieux ». Roberta Metsola a décidé de renvoyer l’affaire devant le Comité consultatif sur le code de conduite. Conséquence : des enquêtes au sein de l’institution vont être ouvertes. La question sera d’ailleurs inscrite mercredi au menu d’une réunion des présidents des groupes politiques.

The Insider a notamment publié, dans un long article, des mails échangés entre l’intéressée et des agents russes incluant « des rapports explicites et détaillés sur son travail d’eurodéputée ». Ces e-mails impliquent « des rencontres physiques à Moscou ou à Bruxelles » et « des demandes de financements provenant de sources russes pour ses activités politiques ».