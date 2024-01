Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’Ukraine dit avoir abattu 15 des 35 drones russes lancés dans la nuit…

09h03 : La Russie dit avoir abattu 21 drones ukrainiens au-dessus de son territoire et en Crimée

Le ministère russe de la Défense a indiqué mardi avoir abattu dans la nuit un total de 21 drones ukrainiens lancés contre son territoire et la péninsule annexée de Crimée, ont rapporté les agences de presse d’Etat. « La défense antiaérienne a détruit et intercepté 21 drones ukrainiens au-dessus des territoires de la république de Crimée (11 drones), et des régions de Belgorod (5 drones), Briansk (3 drones), Kalouga (1 drone) et Toula (1 drone) », a indiqué le ministère, sans évoquer de dégâts à ce stade.