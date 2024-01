Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Présent ce samedi aux célébrations marquant les 80 ans de la fin du siège de Léningrad (l’actuelle Saint-Pétersbourg) par l’armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine a répété vouloir « tout faire » pour « éradiquer définitivement le nazisme ». Une déclaration qui vise indirectement mais clairement l’Ukraine. En effet, en lançant ses troupes sur le sol ukrainien voici presque deux ans, le chef du Kremlin avait dit vouloir « démilitariser » et « dénazifier » cette ex-république soviétique, dirigée selon lui par des néo-nazis. « Le régime de Kiev continue de glorifier les complices d’Hitler […] et de recourir à la terreur contre tous ceux qui ne lui plaisent pas », a d’ailleurs relancé Poutine de samedi. On vous en dit plus par ici (cliquez sur le lien)

La phrase du jour

Nous livrons des armes à l’Ukraine pour une victoire à laquelle hélas même les généraux ukrainiens ne croient plus […]. Cette guerre doit être terminée et très rapidement par le biais de négociations

Sahra Wagenknecht, la coprésidente du BWS, le nouveau parti populiste de gauche radicale allemand, qui porte son nom, a été acclamée ce samedi lors du premier congrès du mouvement. Devant les 450 membres fondateurs, elle a appelé à négocier avec Moscou pour terminer la guerre en Ukraine. Elle plaide aussi pour que l’Allemagne cesse ses livraisons d’armes à Kiev.

Le chiffre du jour

2. Deux civils ukrainiens ont été abattus dans leur village, frontalier de la Russie, lors d’une incursion d’un groupe de soldats russes, ont annoncé les autorités locales. L’attaque s’est produite dans la région de Sumy. Le procureur général de l’Ukraine a indiqué que les victimes étaient un homme de 54 ans et une femme de 68 ans et qu’ils circulaient à bord d’une voiture.

Bien que peu fréquentes, ce genre d’attaque a lieu de temps à autre depuis le début de la guerre.

La tendance du jour

« Vérifiez cette info »…. On connaissait « Doppelganger », voici maintenant « Matriochka ». Depuis le mois de septembre, la désinformation en ligne attribuée à la Russie ne consiste plus seulement à relayer des infox anti-ukrainiennes, mais aussi à interpeller directement les médias occidentaux pour les inciter à les vérifier.

Ce mode opératoire a été surnommé l’opération « Matriochka » ou « poupées russes » par le collectif « Antibot4Navalny », qui traque les opérations d’influence en lien avec la Russie sur la plateforme X. On vous en dit plus dans cet article (cliquez sur le lien).