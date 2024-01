« Pour les Russes, je suis déjà mort deux fois », annonce Franck, barbe généreuse et sourire sarcastique aux lèvres : « Heureusement, ce ne sont pas des morts très graves puisque je ressuscite » ensuite, plaisante ce combattant de la Légion internationale ukrainienne. Le costaud de 50 ans, qui a accepté de témoigner sur Skype à visage découvert depuis la ligne de front où il est déployé, fait partie des présumés « mercenaires » français tués selon Moscou dans une frappe la nuit du 16 au 17 janvier à Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine.

Dans une vaste opération de communication, le ministère de la Défense russe avait affirmé avoir à cette occasion « éliminé » une soixantaine de combattants « dont la plupart étaient des citoyens français » et blessé 20 autres. Paris assure de son côté avoir « identifié une manœuvre coordonnée de la Russie » pour diffuser de fausses informations impliquant la France, au moment où celle-ci multiplie les promesses d’armement à l’Ukraine.

« Propagande bidon »

Plusieurs listes, dont une censée dévoiler l’identité d’une trentaine de « mercenaires français morts », ont ainsi été relayées massivement par des chaînes Telegram et des activistes pro-Kremlin. On y trouve mention de Franck, qui à l’automne 2022, avait déjà été déclaré tué par un média russe, dans une vidéo vue par l’AFP. « J’avais perdu ma caméra Go pro dans une tranchée de la région de Zaporijjia, raconte-t-il. Ils avaient utilisé mes images, mélangées à celles de cadavres, pour dire que tout mon groupe était mort. »

L’AFP a également pu retrouver et interroger deux autres Français figurant sur ces listes. Tous trois dénoncent une « propagande bidon », destinée à « décrédibiliser » leur engagement comme volontaires aux côtés des forces armées ukrainiennes. Ces anciens militaires français, dont aucun n’était à Kharkiv au moment de l’attaque, réfutent avec force le qualificatif de « mercenaire ».

Des listes créées par ChatGPT

Béranger Minaud, qui témoigne sous son véritable nom et que l’AFP a rencontré le 25 janvier à Aix-les-Bains, au pied des Alpes françaises, dit avoir quitté l’Ukraine en septembre 2023 après avoir été blessé au combat. « Pour moi, c’est totalement impossible que 50 combattants français se retrouvent au même endroit au même moment en Ukraine », affirme cet ancien chauffeur-livreur de 45 ans, qui s’est d’abord engagé dans l’humanitaire avant de prendre les armes pour « arrêter les massacres » de civils.

Des sources sécuritaires françaises estiment le nombre de volontaires français en Ukraine à une centaine. « C’est n’importe quoi, ces listes : il y a d’autres gars dessus que je connais, ils étaient en Ukraine par le passé mais ils sont rentrés en France depuis un moment », renchérit celui qui se fait appeler Sly, 43 ans. Contacté via WhatsApp, lui dit combattre actuellement « dans le Sud ukrainien ».

Selon Franck, qui a joint des contacts à Kharkiv depuis le Donbass où il officie comme « sniper », « le bombardement de cette nuit-là n’a touché aucun bâtiment militaire, il a frappé des infrastructures civiles, il y a eu 19 civils blessés, mais c’est tout ». Un bilan proche de celui donné par les autorités locales, qui évoquaient le 17 janvier 17 civils blessés. Certaines des identités présentées sont par ailleurs fausses, soulignent des sources diplomatiques et militaires françaises, l’une d’elles affirmant que certaines listes « générées par Chat GPT » ont produit des noms fantaisistes. Tel ce « Air Jordan », né en 1986, qui serait décédé.