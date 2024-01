Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le journaliste américain accusé d'espionnage va rester en prison en Russie…

08h04 : L’affaire des « mercenaires français » serait une « manœuvre » des Russes, accuse la France

Paris a identifié une « manœuvre coordonnée de la Russie » pour diffuser de fausses informations impliquant la France, comme la présence présumée de « mercenaires » français combattant pour Kiev en Ukraine, a annoncé vendredi le ministère des Armées.

« Les services compétents de l’Etat ont identifié et suivent la manœuvre coordonnée de la Russie, y compris par les réseaux d’information pro-russes et les médias d’Etat tel que Sputnik News, RT et RIA Novosti, pour relayer et amplifier ces fausses informations », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Depuis le début du conflit en Ukraine, la France est « la cible d’une campagne de désinformation russe », qui s’est « intensifiée » mi-janvier après « la réaffirmation du soutien (français) à l’Ukraine » par Emmanuel Macron, affirme ce texte.