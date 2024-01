Guerre en Ukraine EN DIRECT: L'avion militaire russe a-t-il été abattu par l'armée ukrainienne?...

08h35 : L'Ukraine déclare avoir abattu 11 drones russes sur 14 au cours de la nuit

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir abattu 11 drones sur 14 lancés par la Russie pendant la nuit et qui ont fait plusieurs blessés dans les régions du sud du pays.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les systèmes de défense aérienne des régions d'Odessa et de Mykolaiv avaient abattu les drones, tandis que le ministère de l'Intérieur a déclaré que les attaques avaient fait six blessés à Odessa et endommagé des bâtiments résidentiels et un entrepôt.