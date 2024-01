Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’avion militaire russe abattu près de Belgorod transportait-il 65 prisonniers ukrainiens en vue d’un échange de détenus ? C’est en tout cas la version de Moscou. Le ministère russe de la Défense a ainsi affirmé mercredi matin que l’Ukraine avait « abattu » un avion militaire russe qui transportait « des militaires ukrainiens en vue d’un échange », en plus des six membres d’équipage et de trois militaires russes. D’après Moscou, l’armée ukrainienne « savait » que les Russes emmèneraient les prisonniers par avion à Belgorod, puis à un point de rendez-vous à la frontière.

L’Ukraine n’a pas répondu directement à ces affirmations mais le renseignement militaire (GUR) a affirmé « ne pas disposer d’informations fiables » sur les passagers du Il-76 abattu, tout en confirmant qu’un échange de prisonniers était « prévu » mais n’avait finalement pas eu lieu. Il a également assuré qu’il n’avait « pas été informé » de la nécessité de sécuriser l’espace aérien dans la zone. L’Ukraine ne connaissait pas « le nombre de véhicules, la route et le mode de transport des prisonniers », a-t-il affirmé, reprochant à Moscou de les avoir dans ce cas délibérément « mis en danger ».

La phrase du jour

L’Europe doit faire plus pour soutenir l’Ukraine dans la défense du pays. »

Le chancelier allemand Olaf Scholz a sonné la mobilisation générale dans un entretien avec l’hebdomadaire Die Zeit. « Les contributions prévues par les pays européens jusqu’ici pour 2024 ne sont pas assez élevées », a-t-il ajouté. Le chancelier social-démocrate s’est aussi dit « irrité » de se voir régulièrement reprocher en Allemagne un soutien trop hésitant.

L’Allemagne fait « beaucoup plus » que les autres pays européens, s’est-il défendu, indiquant que son pays assurait pour le moment plus de la moitié du soutien en armement à l’Ukraine et qu’il serait « vaniteux de penser que nous pouvons le faire seuls sur le long terme ». « C’est pourquoi je téléphone beaucoup à mes collègues et leur demande de faire plus », a-t-il insisté.

Le chiffre du jour

10.000.000. C’est le nombre de plaintes qui pourraient atterrir dans le répertoire international des dommages causés par la Russie en Ukraine. « Je ne serais pas surpris qu’on atteigne les 10 millions », a déclaré devant la presse Markiyan Kliuchkovskyi, directeur exécutif du Registre des dommages de la guerre en Ukraine, une nouvelle institution internationale adossée au Conseil de l’Europe qui devrait être opérationnelle en Avril.

La création de ce registre a été décidée lors d’un sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik en mai dernier, afin de garder trace des dommages infligés par la Russie à l’Ukraine depuis l’invasion du 24 février 2022 et d’en calculer le montant, dans l’optique d’obtenir à terme des réparations. Le juriste ukrainien a relevé que 4 à 6 millions d’Ukrainiens étaient réfugiés à l’étranger et que 2 millions étaient déplacés à l’intérieur même du pays. Mais il ne s’est pas risqué à évaluer le montant que pourrait atteindre la facture finale.

La tendance du jour

Les difficultés s’accumulent sur le front de l’Est pour les forces ukrainiennes. En effet, pour la première fois, l’armée russe a réussi à entrer dans la ville d’Avdiïvka. « Des groupes de sabotage et de reconnaissance russes sont entrés dans la partie sud d’Avdiïvka, mais ils ont été repoussés », a déclaré le maire Vitaly Barabach, estimant que la situation était « difficile mais sous contrôle ». « Ils n’y sont plus à l’heure actuelle, l’armée ukrainienne les a délogés et a repris ses positions », a-t-il assuré, mais « l’ennemi continue d’attaquer ».

Vitaly Barabach a confirmé qu’il s’agissait de la « première » incursion des forces russes dans cette cité industrielle de la région de Donetsk. Mais il n’a pas indiqué quand elle avait eu lieu ni combien de temps elle avait duré. Les forces russes tentent depuis des mois d’encercler Avdiïvka, où les soldats ukrainiens sont retranchés dans des positions fortifiées. Il s’agit de l’un des épicentres des combats depuis l’échec de la contre-offensive ukrainienne de l’été dernier.