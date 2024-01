6h45 : Zelensky menace d’une réponse forte après les frappes sur Kiev et Kharkiv

Volodymyr Zelensky a promis une réponse forte après avoir annoncé un bilan d’au moins 18 civils tués et 130 blessés au cours de frappes aériennes russes dans la nuit de lundi à mardi sur Kiev et Kharkiv. Le Parquet général a de son côté fait état de 19 morts et 120 blessés, dont 15 morts dans la seule région de Kharkiv.

« Plus de 200 sites différents ont été touchés, dont 139 bâtiments d’habitation […] 130 personnes ont été blessées, toutes reçoivent l’aide nécessaire. Malheureusement 18 personnes sont mortes », a déclaré le président ukrainien sur Telegram, indiquant que ce bilan pouvait augmenter.

« Faites-leur savoir en Russie que le caractère ukrainien sait comment réagir avec suffisamment de force », a-t-il ajouté. « La guerre russe sera inévitablement ramenée chez elle, là d’où vient ce mal, là où il doit être étouffé ».