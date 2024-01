Guerre en Ukraine EN DIRECT : Deux morts et une quarantaine de blessés à Kiev et Kharkiv après des tirs de missiles…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit. Sur le terrain, bien que la ligne de front tentaculaire qui traverse l’est et le sud de l’Ukraine n’ait pratiquement pas bougé depuis un an, les forces russes continuent à pilonner les villes et les villages situés à proximité des combats. Située à une vingtaine de kilomètres du front, la ville de Kramatorsk est ainsi régulièrement touchée par des tirs de missiles russes. En réplique aux bombardements que Moscou mène tous les jours, Kiev multiplie pour sa part les frappes en territoire russe.