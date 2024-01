Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Donald Tusk est à Kiev et le Premier ministre polonais a martelé son soutien à l’Ukraine, engagée selon lui dans un combat « entre le bien et le mal » face à la Russie. « Je n’ai pas honte d’utiliser de grands mots : c’est ici, en Ukraine, que passe le front mondial entre le bien et le mal », a déclaré Donald Tusk lors d’une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Je veux qu’on l’entende dans toutes les capitales européennes, aux Etats-Unis et au Canada, partout dans le monde libre », a insisté Tusk.

Le chef du gouvernement polonais a déclaré que son pays allait « faire tout son possible pour augmenter les chances ukrainiennes d’une victoire ». De son côté, le président ukrainien a salué « un nouveau paquet de mesures de défense polonaises ». « Nous apprécions cette assistance continue. Il existe une nouvelle forme de coopération permettant d’acheter des armes à plus grande échelle pour répondre aux besoins de l’Ukraine - un prêt polonais pour l’Ukraine », a-t-il signalé, sans autres détails.

L’ancien président du Conseil européen, devenu le 13 décembre chef du gouvernement polonais, a également indiqué que Varsovie et Kiev allaient « investir ensemble » dans des sociétés basées dans les deux pays, dont la production permettra « d’augmenter les capacités de défense polonaises, ukrainiennes et européennes ». Selon lui, les deux capitales trouveront aussi « de bonnes solutions » au problème des importations de blé ukrainien qui inquiète les agriculteurs, mais aussi à celui des transporteurs. « Nous allons les chercher dans nos entretiens bilatéraux […] peut-être il n’y aura pas besoin d’y engager des institutions internationales », a-t-il souhaité.

La phrase du jour

Le régime de Kiev continue de montrer son visage bestial en frappant des sites d’infrastructure civile. »

Tels sont les mots de Dmitri Peskov, interrogé sur un important incendie qui s’est déclaré dimanche dans le terminal gazier géré par l’entreprise Novatek. Le Kremlin a accusé lundi l’Ukraine d’avoir frappé ce terminal du port d’Oust-Louga, près de Saint-Pétersbourg. « Le ministère russe de la Défense, les systèmes de défense aérienne […] font tout le nécessaire pour empêcher de telles attaques terroristes », a ajouté le porte-parole du Kremlin.

Le chiffre du jour

4. C’est le nombre de régions de l’Ouest de l’Ukraine vers lesquelles le Royaume-Uni recommande désormais d’éviter les voyages non-essentiels. Il s’agit de : Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Ternopil, et Tchernivtsi. Le ministère britannique des Affaires étrangères a effectivement légèrement assoupli ce lundi ses conseils aux voyageurs vers l’ouest de l’Ukraine, une première depuis le lancement de l’invasion russe début 2022. Depuis Londres déconseillait tout voyage dans toute l’Ukraine. Cette consigne demeure dans le reste du pays, dont la capitale Kiev.

La tendance du jour

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé d’ouvrir la nationalité ukrainienne aux combattants étrangers et aux personnes d’origine ukrainienne sans qu’ils aient à abandonner leur autre citoyenneté, un changement radical, la loi interdisant la multinationalité. Zelensky a assuré sur les réseaux sociaux que la réforme doit bénéficier aux « combattants étrangers qui sont venus défendre l’Ukraine, ceux qui se battent pour la liberté de l’Ukraine comme s’il s’agissait de leur patrie ».

Le texte va également « autoriser tous les Ukrainiens ethniques et leurs descendants dans le monde entier à avoir notre citoyenneté, excepté bien sûr les citoyens de l’Etat agresseur », selon Zelensky.

Rappelons que l’Ukraine n’autorise pas actuellement la binationalité. Toute personne demandant une naturalisation doit donc ainsi abandonner sa citoyenneté d’origine pour pouvoir obtenir la nationalité ukrainienne. Et soulignons enfin que des milliers d’étrangers ont rejoint l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe du 24 février 2022 pour y combattre les forces russes. Moscou les qualifie de mercenaires, et s’agissant des Occidentaux, y voit la preuve d’une guerre par procuration que lui mènerait l’Otan.