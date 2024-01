Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev affirme avoir abattu huit drones de fabrication iranienne lancés par la Russie...

07h45 : On rambobine au ... Bachkortostan

Des protestataires s'y étaient rassemblés, en particulier, le 17 janvier, lors d'une manifestation de soutien devant un tribunal de Baïmak, située non loin du Kazakhstan, où venait d'être condamné à quatre ans de prison un opposant régional, Faïl Alsynov.

Les manifestants venus le soutenir s'étaient heurté, le jour du verdict, à des policiers qui avaient fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui leur lançait des boules de neige. Une telle explosion de colère est désormais rare en Russie, où toute critique du pouvoir est passible de prison.





Des manifestants et la police anti-émeute s'affrontent dans la ville de Baymak, dans la région centrale du Bachkortostan en Russie, le 17 janvier 2024, après qu'un tribunal a condamné un militant local à quatre ans de prison. - AFP

Plus de la moitié de la population du Bachkortostan est composée de Bachkirs et de Tatars, deux minorités turcophones et musulmanes. Le dirigeant de cette république a d'ailleurs accusé les manifestants de soutenir le « séparatisme ». Comme de nombreuses régions pauvres de Russie, le Bachkortostan a fourni une proportion importante de soldats envoyés et tués au front en Ukraine, selon les décomptes de médias indépendants.