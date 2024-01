Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30 (et exceptionnellement ce week-end à 18h30, car il faut bien casser la routine). Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Ce dimanche, Moscou a revendiqué la prise d’une petite localité dans la région de Kharkiv, à l’est de l’Ukraine. « Le village de Krakhmalnoïe a été libéré grâce aux opérations actives menées avec succès par les unités du groupe de troupes "Ouest" dans la zone de Koupiansk », a indiqué le ministère russe de la Défense dans son bulletin quotidien des opérations en Ukraine.

Mais l’Ukraine s’est défendu en exprimant l’inintérêt de cette prise, selon un porte-parole des forces terrestres ukrainiennes, Volodymyr Fitio, interrogé à la télévision ukrainienne. « Il s’agit de cinq maisons. Elles ont été détruites par les Russes », a-t-il minimisé, assurant que les troupes ukrainiennes avaient été « déplacées vers des positions de réserve préparées », où elles « tiennent maintenant la défense, empêchant l’ennemi de continuer à avancer ».

Le chiffre du jour

25. C’est le nombre de personnes tuées dimanche par une frappe de Kiev sur un marché de Donetsk, grande ville occupée par Moscou dans l’est de l’Ukraine. « Un acte terroriste barbare » selon Moscou qui montre « la nécessité d’atteindre tous les objectifs » de l’invasion en Ukraine.

La déclaration du jour

Le régime néonazi de Kiev, soutenu par les États-Unis et leurs satellites, a une fois de plus commis un acte terroriste barbare contre la population civile de la Russie »

Ces mots ont été écrits dans un communiqué envoyé par le ministère russe des Affaires étrangères. La réaction fait suite à la frappe ukrainienne à Donetsk qui a fait au moins 25 morts et 20 blessés.

La tendance du jour

Un incendie qui aurait été provoqué par un facteur externe. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’incendie qui s’est déclaré dans un terminal gazier aurait été provoqué par « un facteur externe », a annoncé l’entreprise Novatek, gérante du site et première exportatrice russe de Gaz naturel liquéfié (GNL). . « Il n’y a pas de victimes, ni de menace pour la vie et la santé des employés », a indiqué Novatek dans un bref communiqué, ajoutant que l’incendie était localisé.

Le site se trouve à 110 kilomètres à l’ouest de Saint-Pétersbourg près de la frontière avec l’Estonie, au bord de la mer Baltique, et à 1.000 km de la frontière avec l’Ukraine. L’entreprise russe, tout comme les autorités locales, n’ont à ce stade pas évoqué la cause du feu. Pourtant, les forces ukrainiennes ont revendiqué cette semaine deux attaques contre des dépôts pétroliers sur le sol russe, l’un dans la région de Leningrad (nord-ouest) et l’autre dans la région de Briansk, frontalière avec l’Ukraine, provoquant un violent incendie.