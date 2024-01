Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30 (et exceptionnellement ce week-end à 18h30, car il faut bien casser la routine). Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Pourquoi pas commencer 2024 avec la crainte d’une catastrophe nucléaire ? La centrale ukrainienne de Zaporijia, méga-star de l’année 2022 et accessoirement la plus grande d’Europe, refait encore parler d’elle. Selon un communiqué de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) vendredi en fin de soirée, « des mines ont été replacées le long du périmètre ».

La centrale est désormais sous le contrôle russe, et les mines avaient été retirées en novembre, mais elles ont été réinstallées, ce qui est « incompatible avec les exigences de sécurité » de l’AIEA. « Il n’y a rien de nouveau », a sobrement réagi le renseignement ukrainien à propos des mines, estimant que tant que Moscou aurait le contrôle de la centrale, la sécurité n’y serait pas garantie.

La déclaration du jour

Quiconque tente de détruire la Russie et de la trahir doit recevoir la punition qu’il mérite et compenser les dommages causés au pays avec ses biens »

Ces mots doux viennent de Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du parlement russe. Ce dernier examinera la semaine prochaine un projet de loi visant à confisquer l’argent, les biens et les objets de valeur de toute personne reconnue coupable d’avoir diffusé des « fausses informations » sur son armée. Moscou a rendu illégales les critiques à l’encontre des militaires peu après avoir lancé son assaut sur l’Ukraine en février 2022. Des milliers d’opposants au conflit ont depuis été emprisonnés.

Le chiffre du jour

Neuf régions et 110 localités. C’est le nombre de cibles, en seulement 24 heures, des bombardements russes en Ukraine, selon le ministère de la défense ukrainien. Un bombardement continu qui épuise militaires et civils ukrainiens.

La tendance du jour

Des Russes toujours mal préparés. 696em jour du conflit et vous vous demandez sûrement comment une armée supérieure en effectifs, en nombre de matériel et en artillerie arrive toujours à patiner face à l’Ukraine ? Le ministère de la défense britannique a une explication pour vous. Dans sa note du jour, en s’appuyant sur les conflits sur la zone du Dniepr, le ministère détaille qu’« il est fort probable que le manque d’entraînement et de coordination des forces russes limite leur capacité à attaquer », alors qu’ils devraient avoir l’avantage depuis longtemps. Rien de nouveau dans le froid de l’Est donc.