C’est - avec la couronne royale - l’un des emblèmes du Royaume-Uni. Le fameux fish and chips, composé de poisson pané et de frites, pourrait pâtir de la guerre en Ukraine en raison d’un projet de loi russe. « Poutine menace les fish and chips britanniques : la Russie déclare la guerre de la pêche », titre ainsi le Daily Mail.

Ce plat croustillant et très populaire serait menacé par la rupture potentielle d’un accord datant de 1956 entre les deux pays, autorisant les navires britanniques à pêcher dans les eaux arctiques russes.

Une réponse aux sanctions économiques

Selon le journal russe Izvestia, Vladimir Poutine s’apprêterait à remettre en cause cet accord. « La Russie interdira à la Grande-Bretagne de pêcher du poisson dans les eaux de la mer de Barents », relate le Daily Mail. Ce projet de loi, validé par le gouvernement, doit encore passer par le Parlement russe, est-il précisé.

Cette décision serait une réponse aux multiples sanctions économiques britanniques prises contre Moscou depuis l’entrée en guerre contre l’Ukraine. Le Royaume-Uni a notamment exclu la Russie de la « Clause de la nation la plus favorisée » en mars 2023 (permettant par exemple d’augmenter les droits de douane), rappelle le quotidien britannique.

Cette interdiction de la pêche pourrait donc bien mettre en péril les poissons panés les plus célèbres de la planète. Car une importante quantité de morue et d’aiglefin (le blanc sous la panure) vendue dans le pays proviendrait de ces eaux russes.

Selon les données de UK Fisheries, « 566.784 tonnes de morue ont été capturées dans la mer de Barents [située au nord de la Norvège et de la Russie occidentale] rien que l’année dernière », précise le quotidien anglais. Selon Sky News, jusqu’à 40 % de la morue et de l’aiglefin consommés au Royaume-Uni provient du territoire russe. Un manque à gagner non négligeable et un coup dur pour la gastronomie britannique. Qui, entre nous, n’avait franchement pas besoin de ça.