Le fait du jour

Cela n’a pas dû être un moment agréable. La Russie a convoqué ce vendredi l’ambassadeur de France à Moscou pour lui reprocher formellement « l’implication croissante » présumée de Paris dans le conflit en Ukraine, quelques jours après avoir revendiqué une frappe sur des « mercenaires français ». Vendredi, l’ambassadeur français Pierre Levy « a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères et des preuves de l’implication croissante de Paris dans le conflit en Ukraine lui ont été présentées », a annoncé le ministère dans un communiqué.

Cette annonce intervient deux jours après que la Russie a affirmé, mercredi, avoir frappé la veille au soir un bâtiment dans lequel étaient déployés des « mercenaires français » à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont fait état pour leur part d’un bombardement russe à Kharkiv qui a fait 17 blessés civils. Paris a, de son côté, démenti formellement avoir des « mercenaires ».

La déclaration du jour

« Ce qui est attendu de chacun, c’est de gagner en rapidité, en volume, en innovation. »

Les propos sont signés d’Emmanuel Macron ce vendredi. Le chef de l’Etat a exhorté les industriels de la défense à monter en puissance pour atteindre le « mode économie de guerre », fustigeant la « forme d’engourdissement » qui avait gagné le secteur avant l’invasion de l’Ukraine.

« Nous devons amplifier la transformation commencée » afin de répondre plus vite aux besoins de l’Ukraine dans la guerre contre la Russie, a lancé le président de la République aux industriels, lors de ses vœux aux Armées sur la base navale de Cherbourg. « Je demande à chaque patron d’être totalement concentré sur les enjeux de production et d’approvisionnement. Il ne faut plus jamais se satisfaire de délais de production qui s’étalent sur plusieurs années », a-t-il insisté.

Le chiffre du jour

95 % ! C’est le taux des composants étrangers d’armements provenant de sociétés occidentales, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainiens. Dmytro Kouleba a appelé vendredi l’Occident à faire plus pour « juguler » la production d’armes en Russie. « L’Occident doit sérieusement se mettre à juguler la capacité de la Russie à produire des armes », a lancé sur X (ex-Twitter) le chef de la diplomatie ukrainienne. Il a assuré que « selon certaines données, 95 % des composants critiques étrangers trouvés dans les armes russes détruites en Ukraine proviennent de pays occidentaux ».

Le ministre a pointé du doigt le rôle « d’entreprises privées » qui exportent vers la Russie. Il ne s’agit « pas nécessairement des produits militaires, mais aussi de produits civils ou à double usage et même provenant d’appareils ménagers ». Selon lui, son pays aurait besoin de « moins d’aide militaire » si les Etats occidentaux faisaient tout pour fermer « les stratagèmes et failles » du système de sanctions visant Moscou mis en place par les Etats-Unis et l’Union européenne. Le ministre a donc réclamé des « efforts de grande ampleur » en la matière pour « sauver les vies de nombreux civils en Ukraine et troubler la machine de guerre de (Vladimir) Poutine ».

La tendance du jour

L’Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont convenu vendredi de construire une « ligne de défense » commune à la frontière avec la Russie et le Bélarus pour parer à d’éventuelles menaces militaires, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine, ont annoncé les ministères estonien et letton de la Défense.

Les ministres de la Défense des trois pays baltes ont signé un accord, en vertu duquel « l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie construiront des installations défensives anti-mobilité dans les années à venir afin de dissuader et, si nécessaire, de se défendre contre les menaces militaires », selon un communiqué du ministère estonien. Le texte précise qu’il s’agit d’installations défensives déployées « aux frontières avec la Russie et le Bélarus ».