Presque deux ans que la guerre fait rage en Ukraine. Mais la Russie ne mène pas seulement le combat militairement, et tente régulièrement de déstabiliser les soutiens de Kiev en lançant des affirmations rapidement contredites. La dernière en date : la présence de mercenaires français sur le sol ukrainien. Retour sur ce dernier effort de guerre informationnelle mené par Moscou contre Paris.

Affirmations russes

Stupeur et tremblements après l’annonce de la Russie. Moscou a revendiqué mercredi une frappe menée la veille au soir sur un bâtiment dans lequel étaient déployés des « mercenaires français » à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, où les autorités locales avaient fait état de 17 civils blessés.

Le ministère russe de la Défense a revendiqué plus de 60 morts et 20 blessés dans cette frappe qui a « complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires ». Les autorités de Kharkiv ont bien rapporté mardi soir une frappe russe à l’aide de deux missiles sol-air S-300 sur cette ville du nord-est, proche de la frontière russe. Ce bombardement, selon elles, a endommagé des immeubles d’habitation et blessé au moins 17 civils, dont deux femmes qui sont dans un état grave.

Démenti de Paris

La France « n’a pas de "mercenaires" en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d’autres. Il s’agit d’une nouvelle manipulation grossière russe. Il ne faut pas lui donner plus d’importance qu’aux précédentes et qu’aux suivantes qui ne manqueront pas d’arriver », a répondu jeudi le ministère français des Affaires étrangères.

La Russie « Alors que le ministère russe de la Défense affirme avoir tué "des mercenaires français", ils ont en réalité frappé des infrastructures énergétiques et médicales », a réagi dans la foulée l’ONG All Eyes on Wagner sur le réseau social X (ex-Twitter).

Attaque informationnelle

Ces accusations russes sont intervenues après l’annonce par le président Emmanuel Macron de la livraison prochaine à Kiev 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires et la signature d’un accord de sécurité avec l’Ukraine. Les alliés de l’Ukraine ont par ailleurs lancé à Paris une coalition « artillerie » pour répondre aux besoins criants en armement de Kiev. C’est « une intox grossière, aucun Français n’a été tué depuis des mois », analyse le colonel Michel Goya, ancien officier des troupes de marine, interrogé par Le Parisien.

Pour un haut gradé français, le tempo des accusations répond précisément aux annonces françaises. « La Russie utilise le champ informationnel pour répliquer au champ politique », explique-t-il à l’AFP sous couvert de l’anonymat. « Cela rentre dans le cadre de leur narratif, articulé autour d’une guerre de l’Otan contre la Russie et du complot contre Moscou pour l’empêcher d’être une puissance », ajoute-t-il.

Selon lui, les accusations russes sont d’abord à destination de la population russe, « pour confirmer que ses dirigeants se battent courageusement face à un bloc de pays ». Elles entretiennent aussi « une sorte de flou pour ceux qui pensent, dans les pays occidentaux, que la Russie est dans son bon droit ».