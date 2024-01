Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

L’armée russe a revendiqué ce jeudi la prise d’une toute petite localité dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, illustrant la pression accrue exercée par les forces de Moscou sur le front depuis plusieurs semaines. « Dans la zone de Donetsk, les opérations actives menées par les unités du groupe "Sud" ont permis de libérer le village de Veseloïe », a indiqué le ministère russe de la Défense. Un peu plus tôt, dans la nuit, la Russie avait lancé 33 drones de conception iranienne sur l’Ukraine, ainsi que des missiles guidés sur Kharkiv (nord-est), la deuxième ville du pays.

De son côté, l’armée ukrainienne rapporte avoir attaqué un dépôt pétrolier du nord de la Russie à l’aide de drones, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué une source au sein des services de sécurité ukrainiens. Il s’agirait d’un nouvel exemple de frappes à l’intérieur du territoire russe. D’après cette même source, les renseignements militaires ukrainiens sont responsables de cette opération menée dans la région de Leningrad (nord-ouest), pas si loin de la grande ville de Saint-Pétersbourg, à un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne.

La déclaration du jour

Il s’agit d’une nouvelle manipulation grossière russe »

Par la voix du ministère des Affaires étrangères, la France a démenti ce jeudi avoir des « mercenaires » engagés dans le conflit ukrainien, en réaction aux affirmations de Moscou, qui assure avoir visé mardi un bâtiment abritant des « mercenaires français » à Kharkiv. Le Quai d’Orsay évoque une « manipulation », à laquelle « il ne faut pas donner plus d’importance qu’aux précédentes et qu’aux suivantes qui ne manqueront pas d’arriver ». La Russie a effectivement revendiqué mercredi une frappe menée la veille au soir sur un bâtiment dans lequel étaient déployés des « mercenaires français » à Kharkiv, où les autorités locales avaient fait état de 17 civils blessés.

Le chiffre du jour

120.000 hommes. C’est l’effectif potentiel de la nouvelle force terrestre multinationale de l’Otan dont la France a pris le commandement ce jeudi lors d’une cérémonie à Lille. Cette force est susceptible d’être déployée en cas d’alerte concernant l’un de ses membres. L’armée française a reçu de l’armée turque le fanion symbolisant cette transmission.

« La guerre en Ukraine […] nous rappelle que nous devons être prêts, prêts à mettre toutes nos forces dans nos efforts collectifs de dissuasion, pour dissuader notre ennemi, notre adversaire, de troubler la paix », a souligné le général Gaulin, commandant du Corps de réaction rapide France (CRR-Fr) lors de la cérémonie, avertissant que « tout est possible, même l’impensable ».

La tendance du jour

« La pénurie de munitions est un problème très réel et pressant auquel nos forces armées sont actuellement confrontées », a déploré Roustem Oumerov sur X (ex-Twitter) à l’occasion du lancement d’une « coalition artillerie » pilotée par la France et les Etats-Unis. « Nous devons renforcer les capacités de défense ukrainiennes pour protéger le monde libre contre le danger russe », a-t-il dit.

La France a proposé de « débloquer une somme de 50 millions d’euros » pour « acheter douze Caesar » supplémentaires et annoncé qu’elle avait la capacité d’en produire 60 de plus. A charge aux alliés de les financer, à hauteur d’environ 250 millions d’euros. « Une somme qui me semble-t-il est accessible pour les différents budgets des alliés », a martelé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, devant les représentants de 23 pays soutenant la défense de l’Ukraine.

Kiev a déjà déployé 49 Caesar, produits par Nexter (groupe franco-allemand KNDS), dont 30 fournis par la France et 19, des exemplaires blindés à huit roues, par le Danemark. Six autres seront livrés « dans les prochaines semaines » selon le ministère français des Armées. Monté sur camion, le Caesar peut tirer des obus de 155 mm à 40 kilomètres de distance.