Guerre en Ukraine EN DIRECT : Attaque de 33 drones russes cette nuit…

6h55 : La France pourra produire 78 Caesar en un peu plus d’un an pour l’Ukraine

Paris va livrer « dans les prochaines semaines » six canons automoteurs Caesar à Kiev et assure pouvoir en produire 72 autres en un peu plus d’un an destinés à l’Ukraine, a indiqué mercredi le ministère français des Armées. « Grâce aux efforts de l’économie de guerre, la France a la capacité de produire en 2024 et début 2025 78 Caesar fléchés pour l’Ukraine », a fait savoir le ministère.