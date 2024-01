Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

La Russie a affirmé mercredi avoir visé la veille au soir un bâtiment où étaient notamment déployés des « mercenaires français » à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, située dans le nord-est du pays. « Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Selon Moscou, la « frappe a complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires » et fait plus de 60 morts et 20 blessés.

Ces affirmations étaient invérifiables de source indépendante dans l’immédiat. Les autorités de Kharkiv ont bien rapporté mardi soir une frappe russe à l’aide de deux missiles sol-air S-300 sur cette ville du nord-est, proche de la frontière russe. Ce bombardement, selon elles, a endommagé des immeubles d’habitation et blessé au moins 17 civils.

La déclaration du jour

« La priorité est de chasser la Russie du ciel car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir »

Voilà la priorité érigée par Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, ce mercredi en conclusion du Forum économique mondial de Davos (Suisse). « On les a vaincus en 2022 sur terre, on les a vaincus en 2023 en mer et nous nous concentrons pour les vaincre dans les airs en 2024 », a complété le ministre, prévenant que vaincre Moscou prendrait « du temps » et nécessiterait l’aide continue des Occidentaux. Cet appel intervient alors qu’Américains et Européens tergiversent sur la suite de l’aide à apporter à Kiev. L’Ukraine craint que ces hésitations puissent déboucher sur un gel du conflit, favorable à la Russie qui occupe près de 20 % de son territoire.

Le chiffre du jour

40. C’est le nombre de missiles Scalp (longue durée) qui seront livrés prochainement à l’armée ukrainienne par la France, a fait savoir l’Elysée. Plusieurs centaines de bombes seront également livrées, sans précision sur le modèle concerné. Emmanuel Macron réaffirmera vendredi auprès des armées françaises « les principes qui guident le soutien de la France à l’Ukraine », où il compte se rendre en février pour la deuxième fois depuis le début de la guerre selon l’Elysée.

« La production nationale et européenne est extrêmement faible, l’économie mise en place n’est pas à la hauteur des attentes » ukrainiennes, égratigne de son côté Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, qui s’est rendu avec une délégation à Varsovie et Kiev entre les 19 et 21 décembre. Les Ukrainiens tirent entre 5.000 et 8.000 fois quotidiennement, contre 10 à 15.000 tirs côté russe, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse. Il a rappelé que la France produisait 20.000 obus de 155 mm par an, « soit l’équivalent de trois ou quatre jours de combats en Ukraine ».

La tendance du jour

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a émis des doutes mercredi sur la possibilité d’aboutir à un cessez-le-feu en Ukraine. « Nous ne le voyons pas », a-t-il déclaré au sujet de ce scénario lors du Forum économique mondial de Davos. « Nous y sommes toujours ouverts et attentifs, car le peuple ukrainien le souhaite plus que n’importe qui d’autre », a-t-il ajouté. « Mais il faut que la Russie ait la volonté de s’engager, de négocier avec bonne foi, sur la base des principes fondamentaux qui ont été remis en cause par son agression : l’intégrité territoriale, la souveraineté, l’indépendance », a souligné le chef de la diplomatie américaine. « Si et quand la Russie est prête à négocier sur cette base, elle trouvera des Ukrainiens qui voudront le faire et elle trouvera certainement le soutien des Etats-Unis », a assuré Blinken.