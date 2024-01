Emmanuel Macron a annoncé mardi qu’il se rendrait « en février » en Ukraine. « J’irai moi-même en février en Ukraine » et « nous allons procéder à des livraisons nouvelles : une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes », a affirmé le président lors d’une conférence de presse. Le chef de l’Etat a aussi indiqué que la France était « en train de finaliser un accord » de sécurité avec Kiev du type de celui conclu vendredi entre le Royaume-uni et l’Ukraine sur dix ans, qu’il annoncera lors de sa visite sur place.

« Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner »

La France et l’Union européenne « auront à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent, précisément pour ne pas laisser la Russie gagner », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire car alors la sécurité même de l’Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause », a-t-il souligné.

Interrogé sur la perspective d’une victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine en novembre, qui pourrait remettre en cause le soutien à l’Ukraine, il a affirmé qu’il ne « faut pas s’intéresser aux personnes. Il faut avoir la lucidité de voir que les États-Unis d’Amérique sont un grand allié dont nous célébrerons le courage » à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie en juin prochain.

« Mais c’est une démocratie qui traverse aussi une crise dont la priorité première est elle-même, et dont la deuxième priorité, la question chinoise », a-t-il poursuivi, en défendant dans ce contexte « une Europe plus forte, qui sache se protéger elle-même et qui ne dépende pas des autres ».