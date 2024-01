Envisager toutes les options, et surtout le pire. Une note confidentielle de l’armée allemande, révélée par le journal Bild, livre le scénario d’une Troisième Guerre mondiale dès l’été 2025. Celle-ci, baptisé « Alliance défense 2025 », envisage un conflit généralisé en Europe entre les membres de l’Otan, d’un côté, et la Russie et ses alliés de l’autre.

Kiev vaincu cet été faute de soutien

Pour parvenir à un tel résultat, les têtes pensantes de l’armée allemande misent sur un nouvel ordre de mobilisation dès février en Russie, permettant à l’armée de Vladimir Poutine de recruter 200.000 hommes supplémentaires. Des ressources humaines qui, face à une défaillance du soutien matériel de l’Otan à l’Ukraine, permettraient aux Russes de lancer une offensive victorieuse et décisive dès le retour des beaux jours.

Kiev vaincu, le Kremlin développerait à l’été 2024 des opérations de déstabilisation des pays baltes avec des cyberattaques et l’agitation violentes des minorités ethniques russes qui y vivent. Sous le prétexte de « protéger » ces minorités, exactement comme elle l’a fait au début de la guerre en Ukraine, la Russie mènerait alors dans la foulée un exercice militaire d’ampleur, massant 50.000 hommes dans l’ouest du pays, puis en Biélorussie.

De là, le Kremlin en profiterait pour stationner une large force dans l’enclave de Kaliningrad, un territoire russe pris entre la Pologne, la Lituanie et la mer Baltique. C’est de ce reliquat du démantèlement de l’Union soviétique que viendrait l’étincelle qui mettrait le feu à la poudrière européenne.

A l’hiver 2024, la Russie profiterait du moment de flottement politique provoqué par l’élection présidentielle américaine pour déclencher des escarmouches sur le corridor de Suwałki, bande de terre à la frontière entre la Pologne et la Lituanie - deux pays membres de l’Union européenne et de l’Otan - afin de lier l’enclave de Kaliningrad à la Biélorussie.

En réponse, l’Otan déploierait 300.000 militaires sur son flanc est. Voilà comment plusieurs centaines de milliers de soldats et deux armées aux capacités les plus destructrices du monde se retrouveraient face à face. Le conflit dégénérerait ensuite en début d’année 2025, à l’issue d’un Conseil de sécurité de l’ONU lors duquel le Kremlin accuserait l’Occident de comploter contre le régime de Poutine, ralliant la Biélorussie. Au mois de mars 2025, des affrontements ouverts éclateraient entre les deux armées dans les pays baltes, avant que la guerre ne se propage à toutes les mers et tous les continents. Une simple fiction, pour l'instant.