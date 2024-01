Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

C’était une conséquence indirecte du conflit en Ukraine et elle pourrissait le trafic routier du secteur depuis deux mois. Ce mardi, les transporteurs polonais, qui bloquaient depuis novembre la frontière avec l’Ukraine pour dénoncer une concurrence déloyale de la part de Kiev, ont annoncé qu’ils suspendaient leur mouvement. « On a cet accord, l’accord attendu non seulement par les transporteurs polonais mais aussi par bon nombre d’entrepreneurs en Pologne, par la Commission européenne et en Ukraine », a indiqué à la presse Dariusz Klimczak, ministre polonais des Infrastructures, après avoir signé une entente avec les représentants des grévistes.

« Les protestations vont cesser jusqu’au 1er mars », a-t-il assuré. Cet accord « ne marque pas la fin du dialogue, bien au contraire, cela ouvre de très intenses entretiens qui doivent mener à des solutions bien précises en vue de réaliser […] tout ce que demandent les transporteurs », a signalé le ministre polonais.

La déclaration du jour

L’Ukraine pourrait subir un coup irréparable et très grave. »

Vladimir Poutine a prononcé cette déclaration menaçante ce mardi. Le président russe a assuré que l’Etat ukrainien risquait de subir un « coup irréparable » en cas de prolongation du conflit, estimant que l’initiative sur le front était désormais « entièrement » en faveur des forces de Moscou. « Non seulement leur contre-offensive a échoué, mais l’initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si cela continue, le statut d’Etat de l’Ukraine pourrait subir un coup irréparable et très grave », a déclaré Vladimir Poutine lors d’une réunion retransmise à la télévision.

« Poutine est un prédateur qui ne se contente pas de produits congelés » avait déclaré Volodymyr Zelensky mardi au sommet de Davos, considérant que Poutine ne se satisfera pas d’un conflit qui s’enlise.

Le chiffre du jour

Cinq disparus et trois blessés. C’est le bilan des bombardements russes qui ont fait au moins trois blessés lundi soir à New York (oui oui vous ne rêvez pas), petite ville de l’est de l’Ukraine. Cinq autres personnes se trouveraient encore sous les décombres des bâtiments touchés, a indiqué mardi le ministère de l’Intérieur. Lundi soir, l’armée russe a attaqué cette localité, située dans la région de Donetsk, à l’aide de bombes guidées, a affirmé le ministère. Six immeubles de trois étages et cinq maisons ont été endommagés selon les autorités.

La tendance du jour

Alors que les eurodéputés, réunis mardi à Strasbourg, ont réclamé un renforcement significatif de l’aide militaire à l’Ukraine en provenance des pays européens, les Etats-Unis ont assuré qu’ils continueront à accompagner le pays. « Nous sommes déterminés à maintenir notre soutien à l’Ukraine et nous travaillons très étroitement avec le Congrès » sur le sujet, a indiqué Antony Blinken, secrétaire d’Etat américain, lors d’une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky.

Celui-ci a remercié l’administration Biden et le « soutien bipartisan » au Congrès américain. « Nous comptons vraiment sur votre soutien, la poursuite de votre énorme soutien », a-t-il indiqué. Il a notamment évoqué le système américain Patriot, qui a aidé l’Ukraine dans sa défense aérienne face aux attaques de missiles russes. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les Etats-Unis ont déjà envoyé quelque 44 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, auxquels s’ajoutent plusieurs milliards de dollars d’assistance et de soutien économique.