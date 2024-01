Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le nouveau chef de la diplomatie française et son homologue allemande ont réaffirmé dimanche la volonté de leurs pays de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps » que nécessaire face à l’offensive de la Russie.

« Nous sommes en plein accord » pour dire « que nous devons soutenir aussi longtemps qu’il le faudra les Ukrainiens », a déclaré Stéphane Séjourné à la presse lors d’une visite à Berlin. « Ce qui veut dire que nous devons organiser au niveau européen des éléments d’initiatives qui sont coordonnés » sur « la défense de nos valeurs et de nos intérêts », a ajouté le ministre, qui s’était rendu la veille à Kiev, sans donner plus de détails.

La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock lui a fait écho en disant qu’il faudrait rester « aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire ». Cette prise de position des deux ministres intervient alors que Kiev s’inquiète de voir ses alliés européens et américains hésiter de plus en plus à lui accorder davantage d’aide pour combattre l’invasion russe.

La phrase du jour :

« Ne sous-estimez pas ces discussions de paix »

Le ministre des Affaires étrangères suisse Ignazio Cassis a défendu l’approche de l’Ukraine pour préparer la paix, évoquant le désir de Kiev de voir se former une coalition la plus large possible avant de véritables négociations avec la Russie, rapporte le site d’information suisse Le Temps.

Cette déclaration intervient alors que plus de quatre-vingts pays sont réunis dimanche à Davos, en Suisse, pour la « 4e rencontre des conseillers à la sécurité nationale à Davos consacrée à la formule de paix », à l’initiative de la Suisse et de l’Ukraine. A noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectuera une visite en Suisse à partir de lundi, ont annoncé dimanche ses services. Une visite qui intervient à un moment où l'Ukraine tente de s'assurer un appui fiable de ses alliés à l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe.

Le chiffre du jour

40.000. C’est le nombre de soldats russes déployés pour prendre Avdiïvka. Ce chiffre est donné par le colonel Oleksandr Shtupun, un porte-parole des forces ukrainiennes, rapporté par le journal le Monde. Les Russes auraient ainsi mobilisé environ 40.000 hommes pour prendre cette ville du Donbass, transformée en place fortifiée par les Ukrainiens à partir de 2014 et qui reste l’un des points chauds du front.

La tendance du jour

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères se rendra en Russie la semaine prochaine, a rapporté dimanche un média officiel nord-coréen, alors que Washington et ses alliés ont condamné des transferts d’armes présumés de Pyongyang à Moscou pour sa guerre en Ukraine. La Russie et la Corée du Nord, alliées de longue date, affichent un rapprochement depuis le voyage du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dans l’Extrême-Orient russe en septembre 2023 pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Début janvier, la Maison Blanche a accusé la Corée du Nord d’avoir transféré des missiles balistiques et des lanceurs à la Russie, ce qu’elle a qualifié d'"escalade significative et inquiétante" de son soutien à l’effort de guerre de Moscou. Des missiles fournis par Pyongyang, d’une portée d’environ 900 kilomètres, ont été utilisés par la Russie lors d’attaques contre l’Ukraine, selon des responsables américains.