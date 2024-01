Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Un « accord de sécurité sans précédent », a vanté Volodymyr Zelensky. Vendredi, son pays et le Royaume-Uni ont signé un engagement pour une durée de dix ans. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui voulait envoyer un « message » avec cette visite surprise, a plaidé pour un maintien de l’aide occidentale. Tout affaiblissement de ce soutien « encouragerait » non seulement Vladimir Poutine mais aussi « ses alliés en Corée du Nord, en Iran et ailleurs », a-t-il assuré.

Le Royaume-Uni, soutien de la première heure de l’Ukraine face à l’invasion russe, est le premier pays à concrétiser un accord final, selon Downing Street. Rishi Sunak a également annoncé une augmentation de l’aide militaire et la livraison de milliers de drones. L’aide militaire britannique pour l’année 2024/2025 s’élèvera à 2,5 milliards de livres sterling, en augmentation de 200 millions de livres par rapport aux deux années précédentes. Elle portera au total à près de 12 milliards de livres sterling (14 milliards d’euros) le montant de l’aide britannique à Kiev.

La phrase du jour

En 2023, les premières incursions ukrainiennes ont eu lieu en Crimée temporairement occupée, alors que certains les pensaient impossibles. Et ce n’est que le début. »

Kirill Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien (GUR), annonce dans Le Monde que les attaques ukrainiennes en Crimée annexée vont s’intensifier. « Cela donne de l’espoir, notamment aux Ukrainiens de Crimée qui vivent depuis dix ans sous occupation russe et dont beaucoup commençaient à se décourager », explique-t-il.

Le chiffre du jour

78. C’est le nombre de tramways que la Suisse va fournir à l’Ukraine. Le pays alpin va livrer à Lviv 11 tramways qui ont été retirés de la circulation à Berne mais sont encore « en parfait état de marche » et peuvent encore circuler « 10 à 12 ans », indique le ministère de l’Economie dans un communiqué. Ce dernier finance également à Lviv la construction d’une nouvelle ligne de tramway vers un hôpital, sur laquelle les trams bernois à plancher bas pourront circuler. S’y ajouteront « probablement 67 trams » venant de Zurich pour la ville de Vinnytsa, où 28 véhicules ont déjà été envoyés.

La tendance du jour

Le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, « est en route pour Kiev » où il doit rencontrer Volodymyr Zelensky. La rencontre avait été calée initialement avec la ministre sortante Catherine Colonna mais avec le remaniement intervenu jeudi soir et la nomination de Stéphane Séjourné au Quai d’Orsay, c’est ce dernier qui fera le voyage.

« Aider l’Ukraine, c’est garantir la victoire de la démocratie », a d’ailleurs déclaré vendredi matin Stéphane Séjourné lors de sa passation de pouvoir. Il a également annoncé qu’il se rendrait « dans les prochains jours à Berlin et Varsovie ».