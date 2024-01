Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi à Kiev pour rendre hommage à un jeune poète et soldat, Maksym Kryvtsov. Répondant au nom de guerre « Dali », il a été tué dimanche à l’âge de 33 ans. Il avait rejoint l’armée comme volontaire en 2022, après le début de l’invasion russe, et a notamment servi comme mitrailleur.

Son premier livre, Poèmes depuis une brèche, a été nommé parmi les meilleurs œuvres littéraires du pays en 2023 par l’antenne ukrainienne du réseau international PEN. La veille de son décès, il a publié sur Facebook une photo sur laquelle on le voit en uniforme devant un arbre, sourire doux aux lèvres, chignon sur le haut de la tête et son livre à la main. « 90 % des poésies ici sont sur la mort », avait-il écrit.

Jeudi, son cercueil, ouvert conformément à la tradition, a été exposé dans la cathédrale Saint-Michel, haut lieu de l’Eglise orthodoxe indépendante de Moscou, dans le centre de Kiev. Deux militaires en uniforme kaki tenaient un drapeau national jaune et bleu avec un ruban noir en signe de deuil et une grande croix en bois qui sera ensuite plantée sur sa tombe. Plus d’une centaine de personnes, dont de nombreux jeunes, se sont entassées dans la petite cathédrale pour lui rendre un dernier hommage. Certains sanglotaient. Beaucoup ont apporté des fleurs, le plus souvent des roses ou des œillets.

La phrase du jour

À l’issue de la réunion, le projet de loi a été renvoyé à son initiateur. »

David Arakhamia, chef du groupe parlementaire du parti de Volodymyr Zelensky, a indiqué jeudi que les députés ukrainiens avaient repoussé l’examen du projet de loi controversé sur la mobilisation militaire. L’armée ukrainienne peine en effet aujourd’hui, contrairement au début du conflit, à trouver des volontaires pour le front. Le projet de loi, préparé par le gouvernement, devait être examiné jeudi en première lecture par le Parlement, mais après une réunion à huis clos avec le commandement militaire dans la journée, les députés ont décidé de renvoyer le texte pour réécriture. « Nous comprenons la demande du commandement militaire et sommes prêts à y répondre. Mais toutes les règles ne peuvent être acceptées. Certaines dispositions violent directement les droits humains, d’autres ne sont pas formulées de manière optimale », a précisé David Arakhamia.

Le chiffre du jour

100. C’est en milliards d’euros le fonds imaginé par le commissaire européen Thierry Breton pour augmenter les capacités de production d’armes dans l’Union européenne. « C’est une ambition, une vision », a-t-il souligné lors d’une réunion avec des journalistes à Bruxelles, tout en reconnaissant que l’idée était encore à l’état embryonnaire. Ces 100 milliards sont « mon évaluation personnelle, ce que j’estime être nécessaire » pour « augmenter très significativement notre base industrielle de défense », a expliqué le commissaire au Marché intérieur et à l’Industrie. L’idée d’un fonds européen soulève toutefois des réticences dans les pays dit « frugaux », notamment l’Allemagne, rétifs à la hausse des dépenses publiques.

La tendance du jour

Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée dans les pays Baltes. Après la Lituanie hier, l’Estonie aujourd’hui où il a porté globalement le même message, à savoir réclamer davantage d’aide de ses alliés occidentaux. « Donnez à la Fédération de Russie deux ou trois ans, et elle nous écrasera. Nous ne prendrions pas ce risque. […] Il n’y aura pas de pause en faveur de la Russie », a ainsi affirmé le président ukrainien lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue estonien Alar Karis.

Zelensky a également souligné l’importance de l’aide internationale à son pays regrettant le blocage par la Hongrie d’une aide européenne de 50 milliards d’euros. « Nous avons un retard et un blocage d’un important paquet financier sans lequel il est impossible de survivre. Disons que c’est difficile », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse commune avec la Première ministre estonienne Kaja Kallas. Celle-ci l’a assuré du soutien de l’Estonie à l’Ukraine « jusqu’à la victoire » soulignant que « la liberté devait être armée mieux que la tyrannie ».