Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un bombardement russe d’un hôtel à Kharkiv fait onze blessés…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit en Ukraine. Sur le terrain diplomatique, Volodymyr Zelensky continue de faire le tour de ses alliés pour les convaincre de ne pas hésiter à poursuivre l’aide financière et militaire à Kiev. Le président ukrainien est pour cela arrivé mercredi matin en Lituanie avant de se rendre en Estonie et en Lettonie, trois anciennes républiques soviétiques, aujourd’hui membres de l’Otan et de l’UE et fermes soutiens de Kiev face à l’invasion russe. Il a notamment prévenu qu’en cas de défaite ukrainienne, d’autres voisins de la Russie risquaient d’être attaqués.