Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Un tribunal de Moscou a ordonné mercredi la fermeture temporaire de la boîte de nuit qui avait accueilli une soirée à thème « Presque nus » avec des célébrités. « Les activités de la boîte de nuit Mutabor sont suspendues pour 90 jours », indique le communiqué du tribunal du district de Lefortovo de Moscou, invoquant une « violation des exigences sanitaires et épidémiologiques dans le secteur de la restauration ».

Fin décembre, un scandale avait éclaté en Russie après l’apparition de vidéos sur les réseaux sociaux montrant des personnalités de l’industrie du spectacle russe plus ou moins dénudées à une soirée. Si le Kremlin avait refusé de commenter, la diplomatie russe avait cependant appelé ces personnes à « prendre conscience de la profondeur du problème » et à « s’améliorer », alors que le conflit en Ukraine a accentué le virage conservateur en Russie. A la suite de cette soirée, plusieurs participants, dont l’organisatrice, actrice et présentatrice Anastassia Ivleïeva, la vedette de la pop, Philipp Kirkorov, ou encore la fille du mentor politique de Vladimir Poutine, Ksenia Sobtchak, s’était publiquement excusés.

La phrase du jour

Parfois, les hésitations de nos partenaires concernant l’aide financière et militaire à l’Ukraine ne font qu’accroître le courage et la force de la Russie. »

Volodymyr Zelensky a adressé une piqûre de rappel à ses alliés occidentaux lors d’une conférence presse à Vilnius, la capitale de la Lituanie, au cours de la première étape de sa tournée surprise dans les Pays baltes. « Nous devons prêter attention à la rhétorique de Poutine. Il ne va pas s’arrêter. Il veut nous occuper complètement », a-t-il ajouté avant d’avertir : « « Nous devons comprendre que la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie et la Moldavie pourraient être les prochaines victimes si nous ne tenons pas. » Remobiliser face au danger, une technique classique mais souvent efficace.

Le chiffre du jour

392. C’est le nombre d’écoliers qui seront évacués de la ville russe de Belgorod par crainte des frappes ukrainiennes. A partir de ce mercredi, et ce pour une période de « vingt-et-un jours », « 392 écoliers quitteront Belgorod pour des structures scolaires dans d’autres régions : 112 enfants se reposeront dans la région de Voronej, 280 [dans celle de] Kalouga », a annoncé la mairie de cette ville de quelque 335.000 habitants située près de la frontière avec l’Ukraine. Au total, « 1.300 écoliers sont prêts à quitter la région de Belgorod », a-t-elle ajouté.

La tendance du jour

La Turquie, la Bulgarie et la Roumanie, trois pays riverains de la mer Noire, signeront jeudi à Istanbul un accord de déminage des eaux. Depuis le début du conflit en Ukraine, les trois pays redoutent d’être affectés par des mines dérivantes, dont plusieurs ont déjà été repérées et repêchées sans dommage au large de leurs côtes.

Le gouvernement bulgare a précisé que cette Initiative vise à « garantir la sécurité en mer Noire contre la menace des mines apparue suite à l’agression russe contre l’Ukraine ». Mais Sofia tient à préciser qu’il s’agit d’une initiative « totalement pacifique [qui] n’est pas dirigée contre un pays quelconque » ni n’entend « se substituer à la présence ou aux activités de l’Otan ».

Ankara, qui est parvenu à ménager ses relations avec Moscou et Kiev, insiste également sur le fait que cet accord « destiné à contribuer à la sécurité de la navigation en mer Noire, n’a pas été formé contre ou comme alternative à un pays ou à une structure, mais a été créé uniquement à des fins défensives ».