Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les Etats-Unis, l’UE et près de 50 pays accusent Pyongyang de livrer des missiles à la Russie…

6h40 : Washington et Bruxelles accusent Pyongyang de livrer des missiles à la Russie

Les Etats-Unis, l’Union européenne et près de 50 pays ont accusé mardi la Corée du Nord de livrer des missiles à la Russie, exigeant l’arrêt immédiat de cette coopération. La semaine dernière, l’administration américaine avait dénoncé ces livraisons de missiles utilisés, selon elle, par la Russie dans ses récentes attaques d’envergure sur l’Ukraine.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell et 47 ministres des Affaires étrangères ont condamné ce soutien nord-coréen à la Russie dans « les termes les plus forts possibles ». « Le transfert de ces armes accroît les souffrances du peuple ukrainien, soutient la guerre d’agression de la Russie et sape le système mondial de non-prolifération », ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Les 47 pays signataires sont des partenaires proches des Etats-Unis dont la Corée du Sud, le Japon ou encore Israël.