Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’Ukraine poursuit son offensive aérienne sur la Russie. Une femme a été tuée par un bombardement des forces de Kiev à Gonral, un village frontalier de l’Ukraine, a affirmé mardi le gouverneur de la région de Koursk. Deux maisons ont également été endommagées. Trois autres personnes ont été blessées lors d’une nouvelle attaque de drones dans la région d’Oriol.

La phrase du jour

Notre armée continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser le danger dans un premier temps, puis pour l’éliminer complètement. »

Ainsi s’est exprimé jeudi Dmitri Peskov, le porte-parole du président Vladimir Poutine, au sujet des attaques sur le sol russe. Il a accusé Kiev de viser délibérément « des civils » sur le sol russe à l’aide d’équipements militaires fournis par les Occidentaux. Ces propos interviennent après une dizaine de jours marqués par la multiplication d’attaques ukrainiennes visant Belgorod. Le 29 décembre, un bombardement d’ampleur de l’Ukraine avait fait des dizaines de morts. Le lendemain, cette ville de 335.000 habitants, située à moins de 40 km de la frontière avec l’Ukraine, avait été la cible d’une frappe faisant 25 morts, l’attaque ukrainienne la plus meurtrière contre des civils sur le sol russe depuis le 24 février 2022.

Le chiffre du jour

5. C’est le nombre de personnes tuées dans des frappes russes dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan a été revu à la hausse après la découverte du corps d'« un homme né en 1955 », a annoncé sur Telegram le maire de la ville de Khmelnitskiï. Volodymyr Zelensky avait déploré lundi la mort de « quatre personnes » et fait état de « 45 blessés » dans les bombardements russes, qui ont tué une personne à Kryvyï Rig (centre), une à Kharkiv (nord-est) et désormais trois à Khmelnitskiï après la découverte de ce nouveau corps. L’armée ukrainienne avait affirmé lundi avoir abattu 18 des 51 missiles tirés par les Russes vers des « infrastructures importantes » ou des bâtiments industriels et militaires, assurant qu’il s’agissait d’un « bon résultat » tout en reconnaissant souhaiter avoir un « meilleur ratio ».

La tendance du jour

Alexeï Navalny, récemment transféré dans une colonie pénitentiaire reculée de l’Arctique, a annoncé mardi avoir été de nouveau placé à l’isolement pour une semaine. L’opposant russe était arrivé dans ce nouveau centre de détention situé en Iamalo-Nénétsie fin décembre, au terme d’un long transfert pendant lequel ses proches n’avaient reçu aucune nouvelle, suscitant des craintes à l’étranger.

Ses soutiens assurent que les autorités russes cherchent à l’isoler encore davantage, à l’approche de l’élection présidentielle de mars, où la victoire de Vladimir Poutine semble acquise. Mardi, Alexeï Navalny a annoncé sur les réseaux sociaux s’être vu infliger « sept jours d’isolement » car il ne s’était pas identifié correctement. La mesure a été prise dès sa « sortie de quarantaine », dont il n’a pas précisé la date.

« L’idée selon laquelle Poutine serait satisfait par le fait qu’il m’a mis dans une cabane du Grand Nord et que je ne serais plus torturé à l’isolement était non seulement lâche mais aussi naïve », a-t-il dénoncé. Le militant de 47 ans, ennemi numéro un du président russe, purge une peine de 19 ans de prison pour « extrémisme ». Kira Iarmich, sa porte-parole, a affirmé qu’il s’agissait de son 24e séjour en isolement, pour un total de 273 jours.